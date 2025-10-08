¿Novia de Abelito sí tuvo un oscuro pasado? Rompe el silencio y lanza reclamo al influencer: “Es un tramposo”

Una nueva polémica envuelve al influencer Abelito, quien recientemente salió de La casa de los famosos México como tercer finalista. Esta vez, las miradas no se centran en él, sino en su novia, Aranza Salazar, quien fue señalada por el periodista Javier Ceriani de tener un supuesto “pasado oscuro” antes de iniciar su relación con el creador de contenido. Lejos de quedarse callada, la joven decidió romper el silencio y lanzar un contundente mensaje, además de una íntima confesión que dejó a muchos con la boca abierta.

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Cuál es el pasado de Aranza Salazar, novia de Abelito, según Javier Ceriani?

El periodista argentino Javier Ceriani no se guardó nada y encendió la polémica al revelar lo que, según él, sería el pasado “turbio” de Aranza Salazar, actual pareja de Abelito. Durante su programa, Ceriani afirmó que la joven, de 24 años, presuntamente habría trabajado en un establecimiento nocturno en Saltillo, además de mantener redes sociales alternas para presuntamente promocionar “servicios personales”.

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio, y básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio” Javier Ceriani

El conductor también insinuó que Aranza presuntamente habría eliminado fotografías antiguas de sus redes sociales para borrar rastros de esa etapa. Estas palabras provocaron que el nombre de la joven se volviera tendencia en redes sociales, dividiendo opiniones entre los seguidores del influencer.

¿Aranza Salazar desmintió su supuesto pasado oscuro tras la final de La casa de los famosos México?

Luego de que Javier Ceriani encendiera las redes con sus declaraciones sobre el supuesto pasado oscuro de Aranza Salazar, novia de Abelito, muchos esperaban que la joven rompiera el silencio. Y aunque no abordó directamente las acusaciones, su aparición en una entrevista con el canal de YouTube Media Digital H&L fue interpretada por muchos como una supuesta respuesta elegante y contundente a esta controversia.

Tras 71 días dentro de La casa de los famosos México, Abelito se despidió como tercer finalista, mientras que su inseparable amigo Aldo de Nigris se coronó como el ganador. En un emotivo momento, Aldo expresó su deseo de compartir el premio con Abelito, lo que conmovió a miles de espectadores.

Abelito / Redes sociales

Aranza reaccionó al gesto con palabras que dejaron claro que, para ellos, el dinero no es lo más importante, y que están enfocados en los proyectos que vienen para Abelito.

Aranza Salazar “Si Aldo ganó, Abelito también, estamos muy contentos con este resultado. Se me hace un gesto muy lindo, la verdad es que yo siento que él se lo merece completamente, el ganador, así fuera Abelito o Aldo, la verdad es que todo México iba a estar contento con este resultado. Se me hace un gesto muy lindo y, pues, que pase lo que Dios quiera, la verdad, nosotros no somos como de dinero, dinero, más que nada todos los proyectos que vienen de Abelito en teatro, cine, en películas”

También aseguró que la personalidad de Abelito es tal cual se mostró en el reality: “Como lo vieron en la casa, es encantador, es generoso, es buena onda, es divertido, amable, ustedes lo van a ver así. Él está cansadísimo, él les va a dar su mejor versión y su mejor cara”.

Abelito y su novia Aranza / Redes sociales y canva

¿Por qué Aranza no apareció en las dinámicas del La casa de los famosos México 2025 y qué confesó sobre Abelito?

Muchos se preguntaron por qué Aranza, novial de Abelito, no participó en dinámicas como “congelados” en La casa de los famosos México. Ella misma explicó que su relación con Abelito siempre ha sido muy privada y que tenían un acuerdo para no exponerse demasiado.

Aranza Salazar “Abelito y yo siempre hemos tenido una relación muy privada, yo casi no salgo en las cámaras, yo soy quien graba, yo soy el detrás de todo y habíamos llegado a un acuerdo de que yo no iba a salir, pero pues ya salimos, estuve apoyándolo desde afuera”

Pero lo más comentado fue la íntima confesión que hizo sobre el influencer, dejando ver lo enamorada que está: “Abelito es guapísimo, quitándole lo divertido, auténtico, todo lo que he dicho de él, Abelito es muy guapo, siempre que se despierta con sus cuadritos, la pancita que se le ve es porque ha de traer colitis, no sé, pero él tiene cuadritos”.

Aranza y Abelito TikTok / TikTok; @el_abelito_oficial

Finalmente, lanzó un reclamo que muchos consideraron divertido pero revelador, sobre la barbería que Abelito montó dentro de la casa:

“Es un tramposo, nunca me hago nada en mi cabello, pero una vez le dije ‘oye, píntame el cabello, córtamelo’, le daba miedo y, como sí lo hizo en la casa con miles de cámaras y con miles de personas viéndolo y conmigo no” Aranza Salazar

Hasta el momento, Aranza Salazar no ha emitido ninguna declaración directa sobre las acusaciones que circulan en redes sobre su supuesto pasado oscuro. Tampoco Abelito ha salido en su defensa, lo que ha generado aún más expectativa entre sus seguidores. Por ahora, todo indica que el influencer está concentrado en cumplir con su gira de medios tras su participación en La casa de los famosos México, por lo que habrá que esperar si decide romper el silencio y respaldar públicamente a su novia… o si prefiere dejar que el escándalo se apague por sí solo.