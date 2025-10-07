Papá de Abelito fue atendido de emergencia tras ver que su hijo no ganó La casa de los famosos México, revelan

Aunque en las primeras semanas Abelito se perfilaba como uno de los grandes favoritos para ganar “La casa de los famosos México”, finalmente fue Aldo de Nigris quien conquistó el primer lugar. Aun así, Abelito se quedó con un afortunado tercer puesto, ganándose el cariño del público gracias a su carisma y autenticidad.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la gala final fue el emotivo reencuentro de Abelito con sus padres y su novia, una escena que rápidamente acaparó la atención del público y las redes sociales. ¡Su padre se mostró molesto, según las redes!

Aseguran que el papá de Abelito fue intervenido por paramédicos en la final de La casa de los famosos México- / redes sociales

Así reaccióno el papá de Abelito al tercer lugar de su hijo en La casa de los famosos México

Aunque el encuentro de Abelito con sus papás y su novia en La casa de los famosos México estuvo lleno de abrazos y lágrimas, un detalle no pasó desapercibido para los espectadores: el padre de Abelito, conocido como “el Viejón”, se mostró serio y distante tras la salida de su hijo como tercer finalista del reality.

Para muchos, esta actitud fue interpretada como una muestra de molestia o inconformidad con los resultados, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

🇲🇽 El papá de ABELITO representa a TODO MÉXICO: su hijo era el SEGUNDO LUGAR y punto.



Si a Abelito le arrebataron el segundo lugar… imagínate lo que sintió AARÓN MERCURY 😔💔#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #Abelito #LaCasaDeAaron pic.twitter.com/vAlZU0aq3r — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 6, 2025

¿Qué le pasó al papá de Abelito que fue auxiliado por paramédicos tras la final de La casa de los famosos México?

Su expresión, que muchos interpretaron como decepción o enojo, encendió las redes. Sin embargo,Pablo Chagra reveló en “La mejor FM” que el padre de Abelito se sintió mal fisicamente tras conocer el resultado, al punto de que tuvo que ser atendido por paramédicos de la producción.

“El papá de Abelito se puso no enojado, lo que le sigue, al grado que tuvieron que llegar los paramédicos. Se ofuscó, digamos. Empezó a pegarse con la mano en la cabeza, como Belinda con la manzana —no al grado de lastimarse—, pero no sé si le subió o se le bajó la presión; llegaron las chicas de paramédicos a revisarlo”, contó Chagra.

Abelito / Redes sociales

“Luego llegaban a felicitarlo, pero él decía: ‘No, no, no’. Y su esposa, toda linda, le decía: ‘Acepta las felicitaciones, sabíamos que esto iba a pasar’. La señora es lo máximo, un amor. Él también, pero en ese momento se ofuscó. Aclaro, no fue grosero con nadie, no trató mal a nadie, solo estaba muy molesto.”

Según el propio Pablo Chagra, Abelito no se dio cuenta de lo ocurrido, ya que fue llevado de inmediato al foro de “La casa de los famosos México “y posteriormente a la posgala, sin percatarse de que su padre había sido atendido por los paramédicos.

El señor Abel y doña Cristina, papás de Abelito, fueron presentados en ‘Hoy’ / IG: @el_abelito_oficial / Hoy

¿Qué dijo el papá de Abelito sobre su reacción en la final de La casa de los famosos México?

Antes de que salieran las declaraciones de Pablo Chagra, quien estuvo en la final de “La casa de los famosos México”, el propio señor Abel, papá de Abelito de “La casa de los famosos México”, habló de su reacción y aclaró lo que realmente sintió en ese momento. En una entrevista, explicó que su gesto no fue de enojo, sino de tristeza.

“Yo le mando saludos a todo el público y no malinterpreten las cosas, yo sentí tristeza como todo mundo puede comprenderme ¿verdad? pero no enojo, enojo jamás, triste poquito”, dijo el papá de Abelito.

El ‘Viejón’ dejó claro que nunca estuvo molesto por el resultado. Más bien, se trató de una emoción de tristeza al verlo tan cerca del primer lugar.

