La casa de los famosos México: Tras críticas, Daniel Sosa da sorpresa a Abelito ¡lo visitaron sus papás!

En la gala de La casa de los famosos México 2025, Abelito vivió un momento de total emoción ¡el reencuento con sus padres! ¿gracias a la intervención de Daniel Sosa? Lo que hace una semana desató críticas en redes por la primera llamada, hoy se transformó en uno de los momentos más celebrados por los fans.

¿Por qué Daniel Sosa recibió críticas de los fans en La casa de los famosos México 2025?

Todo comenzó el 19 de septiembre, cuando Abelito uno de los participantes más queridos de La casa de los famosos México, recibió una llamada en el confesionario. Al escuchar la voz de Daniel Sosa, se emocionó tanto que lo llamó “papá”, creyendo que era su padre. Pero la llamada no era para él, sino para que hiciera de mensajero y entregara un mensaje a “Guana”, el ahora octavo expulsado de la competencia.

La escena fue considerada como incómoda y dolorosa. Abelito confesó sentirse como un “tonto” por haber confundido la llamada, y la jefa tuvo que intervenir para aclararle que no era su papá. En redes sociales, los usuarios estallaron contra la producción y contra Daniel Sosa, acusándolo de insensible y de participar en una “gatada” emocional.

El comediante, al ver la ola de hate, grabó un video explicando que no sabía lo que iba a pasar y que él solo había seguido instrucciones. “Yo no tenía idea de que Abelito pensaría que era su papá. Me dolió verlo así”, dijo. Y prometió que haría todo lo posible por enmendar la situación.

Daniel Sosa aclara lo sucedido con Abelito:

¿Cómo fue la segunda llamada entre Daniel Sosa y Abelito en La casa de los famosos México 2025?

La redención llegó días después. Durante la gala del 25 de septiembre en La casa de los famosos México 2025, el teléfono volvió a sonar en el confesionario. Mar Contreras lo atendió primero, pero pronto llevó a Abelito al lugar. Aarón Mercury y Aldo de Nigris bromearon diciendo que seguramente sería Daniel Sosa otra vez… y tenían razón.

“¿Daniel?”, preguntó Abelito, entre risas nerviosas. El comediante le confirmó que sí era él y le dijo: “A ver, no sabes la que se me armó en mi casa por decirme papá, ahí andaba hablando con mi novia”.

Luego agregó: “Me llegó por todos lados que me habías mandado un mensaje, que ya que lo vi era para una persona muy especial, y me hizo todo el sentido”.

Pero esta vez, la llamada tenía un propósito completamente distinto. Daniel le dijo que había hecho “todo lo que estaba en mis manos para no solo dar el mensaje, sino encargarme de tener una respuesta. ¿Quieres saber dónde la tengo? En la puerta del jardín, corre por esa respuesta”.

Segunda llamada de Daniel Sosa a Abelito

¿Cómo fue el emotivo reencuentro de Abelito con sus padres en La casa de los famosos México 2025?

Abelito corrió al jardín de La casa de los famosos México, y al abrirse la puerta, vio a sus papás. La emoción fue inmediata que no dejaba de gritar mientras los abrazaba con fuerza. Los demás habitantes se acercaron para saludar a los progenitores del influencer, y el ambiente se llenó de ternura.

Daniel Sosa, por su parte, se mostró feliz y complacido. En redes sociales, el momento fue ampliamente compartido y comentado. Muchos usuarios que antes lo habían criticado, ahora lo aplaudían por haber cumplido su palabra y haber hecho posible el reencuentro.

