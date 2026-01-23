Influencer es hospitalizada ¡a un mes de ser mamá! y genera preocupación: ¿Qué le pasó?

Apenas un mes después de convertirse en madre, una influencer encendió las alertas al revelar que tuvo que ser hospitalizada de emergencia generando preocupación entre sus seguidores, ¿quién es y cuál es su estado de salud? Te contamos los detalles.

¿Qué influencer fue hospitalizada de emergencia?

La influencer chilena Ignacia Antonia fue identificada como la creadora de contenido que recientemente tuvo que ser hospitalizada de emergencia, a tan solo un mes de haberse convertido en madre. La noticia generó atención entre sus seguidores, quienes han acompañado de cerca esta nueva etapa de su vida personal desde el nacimiento de su hija.

Ignacia dio la bienvenida a su primera hija junto al cantante urbano AK4:20, con quien compartió públicamente la llegada de la bebé y el inicio de su faceta como madre. Desde entonces, la influencer ha mostrado distintos momentos relacionados con el posparto y la maternidad, un periodo que, en su caso, incluyó un episodio de salud que requirió atención médica inmediata.

La hospitalización ocurrió semanas después del nacimiento de la menor y se dio a conocer a través de sus propias plataformas digitales, donde la influencer informó que se encontraba bajo observación médica.

Ignacia Antonia hospitalizada tras el nacimiento de su bebé: actualización médica. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó y cuál es el estado de salud de la influencer Ignacia Antonia?

La influencer chilena Ignacia Antonia reveló que la hospitalización de emergencia que enfrentó a un mes de convertirse en madre se debió a una mastitis. La creadora de contenido compartió la información a través de sus redes sociales, donde explicó el motivo médico detrás de su ingreso, despejando dudas entre sus seguidores sobre su estado de salud durante el posparto.

En la imagen difundida, Ignacia aparece recostada en una cama de hospital, vistiendo una bata médica. La fotografía fue tomada con un filtro que deforma el rostro, dejando ver unos labios y ojos exagerados, mientras al fondo se observan equipos médicos y una bolsa de suero conectada. Sobre la imagen se lee el texto “Mastitis check”, lo que confirma la causa de su hospitalización y muestra que se encontraba bajo atención médica.

La influencer atraviesa esta situación semanas después de haber recibido a su primera hija junto al cantante urbano AK4:20, en un periodo marcado por los cambios físicos propios del posparto. La creadora de contenido relató que se encuentra bien, luego de que “llegué a urgencias porque tenía fiebre, dolor de cuerpo y e dolía la bubi. Me dejaron con antibióticos y remedios para el dolor, así que ya me siento un poquito mejor”.

La mastitis que, de acuerdo con Mayo Clinic, es la hinchazón y el enrojecimiento del tejido mamario, lo que se conoce como inflamación, y en ocasiones implica una infección. Además del enrojecimiento, puede causar dolor y sensación de calor en la mama. Los síntomas pueden aparecer de forma repentina y presentarse en una o ambas mamas.

Síntomas de la mastitis (Mayo Clinic):



Sensibilidad o calor en las mamas

Hinchazón de las mamas

Engrosamiento del tejido mamario o presencia de un bulto en la mama

Dolor o sensación de quemazón constante o al amamantar

Enrojecimiento de la piel, a menudo en forma de cuña

Sensación de malestar general

Fiebre superior a 101 °F (38.3 °C)

Escalofríos en caso de infección.

¿Qué le pasó a Ignacia Antonia? Te contamos los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Ignacia Antonia?

Ignacia Antonia es una creadora de contenido chilena que ha logrado consolidarse como una de las figuras más seguidas en redes sociales. Su popularidad comenzó a crecer a través de TikTok, donde su cuenta reúne más de 32 millones de seguidores interesados en sus videos de sincronización labial. Desde su debut en la plataforma, ha expandido su presencia a otras redes, incluyendo Instagram y YouTube, logrando millones de seguidores en cada una.

En 2019, Ignacia Antonia publicó su primer libro titulado Atrévete a Soñar, acompañado de una gira promocional que la llevó por América Latina, España y Estados Unidos. Ese mismo año, su carrera dio un giro hacia la música con el lanzamiento de su primer sencillo original, Que Me Olvides, marcando un nuevo paso en su trayectoria artística.

Además de sus publicaciones en redes sociales, Ignacia ha desarrollado proyectos comerciales y colaborativos. A fines de 2020 presentó su propia colección de maquillaje junto a la compañía Etienne.

