Alejandra Barros, tras ser diagnosticada con neumonía, preocupa al reaparecer con oxígeno: FOTO
Durante el pasado fin de semana, Alejandra Barros reveló que había sido diagnosticada con neumonía durante las grabaciones de su nueva telenovela. Fue hospitalizada de emergencia.
El año 2026 comienza con preocupación en el mundo del espectáculo. Y es que Alejandra Barros, icónica actriz de telenovela, dio a conocer hace poco que había sido diagnosticada con neumonía durante la grabación de un nuevo proyecto, ¿cuál es su estado de salud?
No te pierdas: Celebridades cuentan historias escalofriantes: muertos que se manifiestan y fantasmas que aparecen
¿Alejandra Barros fue hospitalizada de emergencia por una neumonía?
A través de Instagram, Alejandra Barros compartió una fotografía usando unas cánulas para oxígeno. En la descripción de su publicación explicó que había sido diagnosticada con neumonía durante el rodaje de su nuevo melodrama, en San Luis Potosí, a finales de diciembre de 2025.
“El 30 de diciembre, después de grabar 3 meses en San Luis Potosí, en un clima de mucho calor, mucho frío, muchas horas de grabación, muchas desmañanadas y sobra decir con un cansancio tremendo, varios compañeros cayeron en cama con gripas de todo tipo, yo no fui la excepción. Me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal con esta gripa que ya tenía varios días. Después de algunos estudios me diagnosticaron neumonía”
La actriz dejó ver que los cambios constantes del clima en aquel estado mermaron su salud y que, si bien su cuerpo ya le estaba dando “señales” de que algo no iba bien, no hizo caso en su momento, lo que habría agravado su condición y tuvo que ser hospitalizada de emergencia.
Afortunadamente, Barros rreveló que está recuperándose y, hasta el momento, no ha presentado ningún tipo de complicación. Sin embargo, le aconsejó a sus fans que “escucharan más a su cuerpo”, resaltando que la salud siempre es lo “primero”.
“Les echo todo este choro porque llevo varios días reflexionando y creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es, no escucharte. Estando agotada, queriendo tener unas vacaciones en familia y con amigos que fueran increíbles, no me escuché. Me descuidé. No quise interrumpir mis vacaciones ni las de los demás y no me cuidé como debía. Aquí el resultado”, apuntó.
Te recomendamos: Alejandra Barros ¡se casó en secreto! su ahora esposo nos confesó a todo a TVNotas
¿Qué dijo Alejandra Barros tras ser diagnosticada con neumonía?
En su post, Alejandra Barros mencionó que ya está casi recuperada y pronto podrá regresar a San Luis Potosí para continuar con el rodaje de su nueva telenovela. Aunque admitió tener miedo a que su condición se complique, aseguró que podrá todo de sí para estar bien y hasta darse una pausa, en caso de ser necesario.
“Mañana regreso a San Luis a seguir grabando y regreso cansada, triste, con miedo a contagiarme de otra gripa con mis pulmones lastimados, pero con ganas de terminar este proyecto con todo lo que puedo dar, y ahora sí escuchándome. No quiero abusar de mi cuerpo nunca más”, puntualizó.
Horas después de haber compartido su diagnóstico, subió una historia en la que se le ve sin las cánilas y agradeciendo por todo el apoyo que le han brindado desde que dio a conocer su condición.
¿Qué es la neumonía, enfermedad que contrajo Alejandra Barros?
Según diversos sitios incluyendo Mayo Clinic, la neumonía, enfermedad que contrajo Alejandra Barros, es una infección del pulmón que puede ser causada por múltiples microorganismos (bacterias, virus y hongos)
Los síntomas más comunes son:
- Tos
- Dolor torácico
- Fiebre con escalofríos
Quienes tienen mayor riesgo de adquirirla son las personas mayores y aquellos con una enfermedad crónica. Normalmente se ve más en épocas de frío.
¿Cuál será la nueva telenovela de Alejandra Barros?
En los próximos meses, se estrenará el melodrama ‘Mi Rival’. Siendo una producción de Carmen Armendáriz, será protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden.
La historia cuenta la vida de una madre y su hija que se verán envueltas en apasionada lucha cuando se enamoran del mismo hombre. Este proyecto marca el regreso de Rulli a la pantalla chica y se prevé que será todo un éxito.
Mira: Aseguran que Christian Nodal dejó plantada a Televisa en plena presentación de “El precio de amarte”