Alejandro Barros ¡se casó en secreto! su ahora esposo nos confesó a todo a TVNotas

En 2022 Alejandra Barro confesó a TVNotas que su pareja, el empresario automotriz José Gómez Báez, le había dado el anillo de compromiso, por lo que esperaba pronto dar ese paso.

Desde entonces, Alejandra, quien actualmente triunfa como una de las protagonistas de la obra Atrapados, antes llamada Escape room, se ha negado a dar declaraciones de su vida sentimental. Sin embargo, TVNotas entrevistó en exclusiva su pareja y nos confirmó que ise casaron en secreto!

Alejandra Barros posando en su esposo / Instagram

Alejandro Barros se casó en secreto en Estados Unidos

Gómez Báez no nos quiso revelar la fecha exacta, pero sí nos dijo: “Fue en Estados Unidos, porque no queríamos que hubiera prensa. Fue una ceremonia muy privada. Exageradamente íntimo. Solo nosotros y nuestras familias. Los dos ya nos habíamos casado anteriormente y como personas maduras no nos fue difícil tomar esta decisión”.

Agregó: “Ella lo tenía muy escondido, pero estuvimos muy contentos. Tal vez después hagamos algo en México. Es maravilloso estar casado con ella. Las cosas no han cambiado. Ya vivíamos juntos y estamos súper compaginados”.

Alejandra Barros posando en su esposo / Instagram

Alejandra y José Gómez acaban de cumplir seis años juntos

Una pieza muy importante de esta unión fue el hijo de Alejandra. “Lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Lo vemos con frecuencia. Yo tengo una gran relación con él. Tenemos muchas cosas en común”.

Y señaló: “Combinamos muy bien como pareja. Admiro su constancia. Nunca había conocido a una persona más profesional que ella. Es sumamente disciplinada”.

Finalmente, lo que Alejandra nos quiso decir fue: “A veces es difícil tener que venir al teatro todos los fines de semana, pero él me ha comprendido perfectamente. Si hay alguien que me aguanta y apoya todos los días es él. Me saqué la lotería”. Sobre su boda, nos dijo que luego nos contaba, aunque su marido ya lo había hecho. Felicidades a la linda pareja.

Alejandra Barros posando en su esposo / Instagram

¿Quién es Alejandra Barros?

Alejandra Barros es una destacada actriz que ha participado en diferentes novelas, series y películas mexicanas.

La famosa estudió, jazz, tap y teatro en el New York, en el Lee Strasberg thearter institute, en el actor’s studio film & school. Mientras que en la Ciudad de México entró a la escuela ‘el Set’ en la cual estudió perfeccionamiento actoral.

La actriz ha participado en varias melodramas como: A que no me dejas, Yo amo a Juan Querendón, La madrastra, Clase 406, María Belém, entre otras.