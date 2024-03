Madonna le hace fuerte reclamo a fan por no pararse durante su show ¡Descubre que está en silla de ruedas!

Este viernes 8 de marzo a través de redes sociales se hizo viral un video, en cual se puede observar Madonna reclamando a una fan que no se paró a cantar durante su gira ‘The celebration tour’.

Este momento pasó en un concierto que ofreció en Canadá, ya que la cantante fue captada en un “vergonzoso” momento, pues Madonna le pedía a su público que se pusiera de pie, pero un fanático no lo hizo.

Aunque no existe mucho contexto sobre el video, la cantante de ‘Vogue’ se mostró muy molesta al ver que un asiste no se puso de pie como ella pidió, pero la famosa no se percató de que el sujeto se encontraba en silla de ruedas.

Lee: Caso Héctor ’N’: Daniela Parra reacciona a las pruebas de su hermana Alexa

Según una fuente cercana a Madonna, la cantante se está recuperando poco a poco / Facebook: Madonna

Madonna se da cuenta que su fan está en silla de ruedas

La cantante se encontraba en la pasarela de su escenario cuando se dio cuenta que un fan no se puso de pie.

“Hey ¿Qué haces sentado allá? ¿Por qué no te paras?”

A los pocos segundos la producción iluminó el escenario y la ‘rey del pop’ se percató que su fan no se podía levantar porque estaba en una silla de ruedas.

Ve: Caso Héctor ’N’: Daniela Parra reacciona a las pruebas de su hermana Alexa

amo o “oh okay” quando percebe que falou merda pic.twitter.com/XO2IWGtp8M — marcelo (@marcelofurtado) March 7, 2024

Madonna se disculpa con su fan

Debido está situación Madonna le pidió una disculpa al asistente pues al principio no se dio cuenta de la situación.

“Lo siento. Me alegro de que estés aquí. Perdón, oh Dios”.



Varios usuarios mostraron su descontento así Madonna debito al bochornoso momento que vivió, pues aseguraron que la cantante no debería de exponer de esa manera a sus fanáticos.

Checa: Mario Casas responde a rumores de romance con Eiza González: “Estoy enamorado”