¡Terror entre los famosos! Celebridades cuentan historias escalofriantes: ¡muertos y fantasmas que se aparecen!

Demonios, entes, fantasmas, espíritus vagando, objetos que se mueven solos, seres del más allá… En esta noche de Halloween, los famosos nos comparten historias que te dejarán helado.

Erika Alcocer, su amiga muerta se le manifestó

“Tenía como 12 años cuando conocí a una amiga del coro de la iglesia. Sus papás eran divorciados. Un día se accidentó y, una semana después, fui de compras, caminé hacia el estacionamiento y de pronto vi a mi amiga detrás y me saludó. Al llegar a mi auto, me di cuenta de que tenía una semana de muerta. Me dio mucho sentimiento. Le canté el ‘Ave María’ en su entierro”, declaró Erika Alcocer a TVNotas.

Erika Alcocer relató que el espíritu de su amiga fallecida se le apareció, dejando un recuerdo que nunca olvidará. / Foto: Archivo TVNotas

Nicole Vale sentía la presencia de Raúl Vale, su papá: Arlette Pacheco

“Mi hija Nicole, desde chiquita, tiene cierta sensibilidad y me decía: ‘Mi papá (Raúl Vale) está aquí’. ‘Está tranquilo’. ‘No te preocupes, ya cruzó la luz’. Una vez, la muchacha que trabajaba conmigo estaba limpiando el espejo del baño y cuando levantó la cabeza vio a Raúl vestido de smoking y la pobre se desmayó”, relató Arlette Pacheco.

Nicole Vale contó que percibía la presencia de su papá, Raúl Vale, según lo compartió Arlette Pacheco. / Foto: Archivo TVNotas

Fabián Chávez: su mamá veía la mecedora de su abuelita muerta moverse

“Cuando mi abuela murió, la familia decidió no mover nada de su casa. Días después, mi madre fue a limpiar un poco y dijo que mientras barría el pasillo escuchó un crujido proveniente de la sala. Al acercarse, vio la mecedora de mi abuela moverse sola. Pensó que era el viento, pero todo estaba cerrado y dijo: ‘Mamá, ya estamos aquí’, y la mecedora se detuvo. Desde entonces esta permanece ahí y decimos: ‘Es el lugar de la abuela’”, mencionó Fabián Chávez.

Fabián Chávez narró que su mamá presenció cómo la mecedora de su abuelita muerta se movía sola. / Foto: Archivo TVNotas

Carmen Campuzano dice que la visitaron su mamá y hermanas fallecidas

“Un 10 de mayo, mi mamá y mi hermana me visitaron. Traían velo en el rostro y pasaron junto a mi cama. Fue algo lindo. También visitaron a mis hermanos. Recuerdo también que, de niña, un día me sacudieron la cama, me asomé debajo y no había nadie”, dijo Carmen Campuzano.

Carmen Campuzano confesó que su mamá y sus hermanas fallecidas la visitaron en más de una ocasión. / Foto: Archivo TVNotas

Alejandra Barros dice que su visión le ha jugado ‘chueco’ en las noches

“Tengo la imaginación muy viva. De repente me he malviajado en situaciones en las que les juro que son paranormales, pero siempre terminan en una explicación lógica. ¡Soy muy miedosa! Por ejemplo, a veces vemos figuras en las nubes y eso me pasa con la oscuridad. He estado en momentos en los que me paralizo pensando que hay alguien parado al pie de mi cama. Ahí es donde la respiración me comienza a fallar. He sentido que el cuerpo no me responde y después, cuando se me ajusta la vista, me doy cuenta de que era una chamarra colgada en la pared (ríe)”.

“Sin embargo, ¡quién me quita el susto! Una vez le regalaron una cartulina blanca a mi prima con una tachuela en el centro. Con el tiempo las esquinas se fueron doblando y con la luz de la luna parecía un fantasma. Luego reaccioné y vi lo que realmente era. Nunca se me ha subido el muerto, pero sí he sentido la sensación de que te caes y brincas. Dicen que es porque alguien piensa en ti. Antes no podía ver películas de terror, ahora ya puedo. Aunque cuando voy al baño, prendo la luz muy rápido o la apago y salgo corriendo (ríe)”, contó Alejandra Barros.

Alejandra Barros explicó que, en las noches, su visión le ha jugado ‘chueco’, generándole momentos de inquietud. / Foto: Redes sociales

Shiky tiene un amigo imaginario que murió atropellado

“Una vez pasé con la moto por Mixcoac y Avenida Universidad (CDMX), justamente donde hay una cruz en la que murió un repartidor. Cada que paso por ahí saludo a Miguel Ángel como si fuera mi mejor amigo. Sin importar que sea de día, tarde o noche. A veces le digo: ‘Miguel Ángel, buenos días. Espero que estés bien. Cúbrete, porque hoy va a llover’”.

“Desde hace como 2 años se ha convertido en un punto clave para pedirle buena suerte y contarle mis cosas. Uno puede pensar que estoy loco, pero me encanta entablar una conversación con él. No sé si sea un espíritu que me acompañe, no lo he sentido. Tampoco se me ha puesto la piel chinita. Es alguien a quien le cuento mis cosas. No siento algo espiritual. Es un amigo con quien me desahogo y le cuento lo que haré a lo largo del día. No hay miedo, más bien lo siento como un acompañamiento. Es bonito que me escuche”, comentó Shiky, exparticipante de La casa de los famosos México 2025.

Shiky contó que su amigo imaginario, quien murió atropellado en la realidad, sigue presente en su vida de manera inesperada / Redes sociales

Julio Camejo afirma que su padre le hizo un milagro desde el cielo

“Tras 2 años y medio de luchar contra el cáncer, mi padre falleció. Pagó por más de 30 años un seguro de vida. Mi madre y yo fuimos a cobrarlo y siempre hubo una negativa. Le dije a mi madre que lo olvidara, que viéramos hacia delante. Un mes después soñé con mi papá y me dijo: ''Azteca’, ve a cobrar el seguro’. Al despertar, le hablé a mamá y le dije que fuera a cobrarlo. Horas más tarde me llamó y me dijo que se lo habían pagado. A veces hay que creer”, mencionó el actor Julio Camejo.

Julio Camejo compartió que su padre le realizó un milagro desde el cielo, tras su fallecimiento. / Foto: Archivos TVNotas

Alex Reyna, viral por asustar personas, es víctima de un ente

“Un día decidí decorar mi casa con accesorios y disfraces bien padres de ‘El castillo del terror’, el lugar donde asusto a la gente (ríe). ¡Una disculpita! Entonces, cuando empecé a decorar, me pasó algo muy extraño: Un día puse algo en la televisión, justamente para escuchar ruido mientras estaba trabajando en los prostéticos que hago, y de repente no sé si me sugestioné o si realmente pasó, pero iba caminando del pasillo que sale de mi cuarto a la sala y sentí un murmullo en el oído derecho. Como si hubiera interferencia de radio o una voz rara”.

“Nunca entendí lo que decía. Hice un ritual para alejar esas energías. Tengo agua bendita en mi casa en una virgencita que compré en la Basílica de Guadalupe. Esa agua bendita la comencé a esparcir por todos lados, en los 4 puntos cardinales, como un círculo de protección”, destacó Alex Reyna.

Alex Reyna aseguró que también ha sido víctima de un ente / Foto: TVNotas

Ana Bertha Espín vive experiencia terrorífica al perderse en el tiempo

“Una vez me perdí en el tiempo. Mientras estaba haciendo La mujer de Benjamín, acompañé a Malena Doria a hacer una llamada. Recuerdo que era temprano y como yo iba a tener una escena a las 3:00 p.m. decidí ir con ella. Vimos una iglesia del pueblo abierta y nos metimos. Encontramos a un padre, nos saludó y dijo: ‘¿No quieren rezar conmigo?’. Le respondimos que sí, nos hincamos y rezamos. Nos acompañó a la salida. Después, llegamos al comedor de la producción y resultó que ya eran a las 4 de la tarde. Todos ya habían comido y nosotras apenas íbamos a desayunar”.

“Me dijeron: ‘Ana Bertha, ¿cómo es posible? Te estamos esperando para la grabación. ¿Dónde estabas?’. Nosotras les contestamos: ‘Venimos a desayunar’ y ellos respondieron: ‘Ya hasta comimos’. Les explicamos que habíamos ido con un padre a rezar y de pronto nos informaron que no existía ningún padre. Perdimos 8 horas en el tiempo. No supimos cómo había pasado eso. Lo bueno que lo viví con Malena. Yo creo que si me hubiera pasado sola me voy directo al psiquiatra”, dijo Ana Bertha Espín, actriz de Vecinos.

Ana Bertha Espín relató una experiencia terrorífica donde sintió haberse perdido en el tiempo. / Foto: IMDb

Silverio Rocchi afirma que vio un demonio

“Hace años, en casa de mis padres, estuve enfermo con diarrea y calentura. Al subir al segundo piso, el cuarto de mi hermana tenía la puerta entreabierta y vi una cara deforme. Me quedé dormido y soñé que me jalaban las piernas y sentía espinas. Alguien me murmuró: ‘Soy un inicuo’. Le conté a mi madre y dijo: ‘Yo pensaba que era la única que lo había visto’. Investigamos qué era eso y es un demonio. Una persona especialista hizo un ritual. Dijo que a veces vienen en un regalo, un cuadro, a través de un portal. Hicimos rezos. Tengo la imagen en mi cabeza y lo podría dibujar”, comentó Silverio Rocchi.

Silverio Rocchi declaró haber tenido un encuentro con un demonio que lo dejó marcado. / Foto: TVNotas

