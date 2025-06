Silverio Rocchi revela que fue retenido por delincuentes: “Les caí bien y me pidieron mi número, algo irreal”

El exfutbolista y actor Silverio Rocchi, quien participa en la obra de teatro Alta traición, bajo la producción de Omar Suárez, nos contó que, al igual que su personaje, fue víctima de un robo en la vida real. Nos dio los pormenores.

“Mi trabajo me llena de muchas satisfacciones. Le encuentro detalles para hacerlo mejor. Interpreto a ‘Luis’, un guitarrista hippie, que la riega, no es malo, pero se les salen de control. No solo en la obra, también me ha pasado en la vida real”.

Te puede interesar: La isla 2024: Fernanda Moreno y Silverio Rocchi tienen fuerte pelea, uno de ellos piensa abandonar el reality

Silverio Rocchi reacciona a las declaraciones de su ex Anahí Fraser / Instagram: @silviorocchi

¿Qué le pasó a Silverio Rocchi? Se hizo amigo de delincuentes para salvar su vida

“Fui víctima de la delincuencia hace tiempo. Circulaba en mi camioneta por la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Me venían siguiendo. En un semáforo, 4 tipos con pistola me hicieron descender de mi auto”. Comenta Silverio Rocchi

“Venían en motos, disfrazados de meseros. Una app de comida. Me pasaron. Me llevaron de un banco a otro para retirar, hasta que me pidieron una fuerte cantidad de dinero”.

“Gracias a Dios, no pasó a mayores. Es un momento muy complicado. Se te para el corazón. Solo quieres sobrevivir”.

“La obra habla de esto. No sabes quién te puede poner. Los amigos te pueden traicionar”.

Te puede interesar: Silverio Rocchi, exparticipante de LEBEH se encuentra en urgencias ¡casi sufre un infarto!

Silverio estrena obra de teatro basada en su anécdota / Alejandro Insunza/ Archivo TVNotas

¿Cómo fue retenido por delincuentes Silverio Rocchi?

Le preguntamos a Silverio Rocchi qué pensaba en esos momentos: “Créeme que nadie se mete. Lo que sucedió fue a plena luz del día”.

“Yo solo esperaba que esto terminara. Al final, traté de llevarme bien con ellos. Les hice plática. Les caí bien y todavía terminé pasándoles en ese entonces mi número de celular, porque me lo pidieron. Con el mayor cinismo, me dijeron: ‘Cuando tengas un evento, invítanos’. ¡Algo irreal!”

“Al final me acompañaron a un cajero para que pudiera firmar y me dijeron: ‘Apunta mi teléfono, bro, a ver si luego nos vemos’. Llegué a mi casa con toda la adrenalina a flor de piel. No podía dormir”.

“Hoy día, cuando salgo, antes de abordar veo a mi alrededor, a través del retrovisor, que nadie me siga. Con las motos siempre estoy muy atento. Cuando salgo con mis hijos a plazas comerciales estoy al pendiente de todo”, concluyó.

Te puede interesar: Michelle Vieth está estrenando romance

Anahi Fraser y Silverio Rocci / Redes

¿Qué personaje hace Silverio Rocchi en ‘Alta traición’?

Interpreta a “Luis”, quien necesita dinero para comprar una guitarra. Lleva a unos amigos a una bodega y la situación se les sale de las manos.

Se maneja el humor negro. La traición viene de quien menos se espera.

¿Quién es Silverio Rocchi?

Nació en el estado de Puebla, el 16 de julio de 1988.

Como futbolista profesional, fue portero del Club Puebla, Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Tiburones Rojos. También jugó en España, en equipos como el Barcelona Athletic y el Club Deportivo Masnou.

Es coach de inteligencia emocional y programación neurolingüística (PNL).

En 2018, formó parte del equipo del programa Reto 4 elementos.

En 2020 participó en el programa Guerreros México, donde fue uno de los finalistas.

En 2021 estuvo en Las estrellas bailan en Hoy, al lado de Michelle Vieth, donde quedó como finalista. Ese mismo año también participó en Por amor o por dinero.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Te puede interesar: Michelle Vieth sale con Silverio Rocchi, aunque él sigue casado con una y acaba de ser papá con otra