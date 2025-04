Exparticipante de La academia y La voz México reaparece con triste mensaje y preocupa: “sumida en depresión”

Este martes 8 de abril, Erika Alcocer, recordada por ganar la segunda generación de ‘La academia’ en 2003, volvió a conectar con sus seguidores a través de un mensaje profundamente honesto y emotivo.

En este mensaje, la cantante reveló que atraviesa un momento complejo en su vida, marcado por una lucha contra la depresión.

“He estado sumida en una depresión profunda, me he olvidado de sonreír, pero no puedo seguir derrotándome porque aún falta mucho por hacer, mucho por cantar y mucho que aprender. ¡Arriba corazones! Pronto volveré a las redes. Los quiero”, escribió Erika en su cuenta oficial.

Erika Alcocer reparece en sus redes sociales y comparte el momento difícil que atraviesa. / Redes sociales

Fans de Erika Alcocer envían su apoyo a la artista

Aunque no compartió detalles sobre las causas de este episodio emocional, sus palabras no pasaron desapercibidas. En minutos, la publicación se llenó de mensajes de apoyo, solidaridad y empatía de parte de sus seguidores, quienes no solo recordaron su talento, sino también le ofrecieron palabras de aliento.

“La salud mental es sumamente importante. No dejes de atenderte”, “El sol vuelve a brillar”, y “No eres la única, somos muchos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron ver la conexión genuina que aún mantiene con su público.

Si bien Erika no ha tenido una presencia constante en los reflectores, su carrera ha continuado de manera intermitente. En 2018 formó parte de ‘La voz México’, donde se integró al equipo de Maluma, y el año pasado participó en el programa ‘100 mexicanos dijeron’

Además, mantiene comunicación con sus seguidores a través de redes sociales, donde anuncia sus recitales y presentaciones esporádicas.

¿Qué fue de Erika Alcocer tras su triunfo en ‘La academia’?

Erika siguió cultivando su talento en escenarios como ‘Desafío de estrellas’ en 2006 y ‘La voz México’ en 2018, donde se unió al equipo de Maluma. Además, lanzó su álbum ‘Devuélveme la vida’ y fue parte del trío vocal ‘Las reinas’, junto a Estrella Veloz y Aranza.

A lo largo de los años, Erika ha demostrado que su talento permanece vigente, aunque haya preferido una carrera más pausada, enfocada también en su crecimiento personal.

En 2015, Erika decidió iniciar una transformación profunda. A través del ejercicio y una alimentación equilibrada y una manga gástrica, logró perder 40 kilos y encontró un nuevo equilibrio físico y emocional.

Erika Alcocer reparece en sus redes sociales y comparte el momento difícil que atraviesa. / Redes sociales

Erika Alcocer despidió a Daniel Bisogno con inspirador mensaje

En una de sus publicaciones más recientes, Erika Alcocer despidió a Daniel Bisogno, quien falleció el pasado mes de febrero.

“Luchaste a más no poder muñe , vuela alto , te recordaré como siempre riéndote de la vida con tu singular humor y con tu agilidad mental extraordinaria. Gracias por todo lo bonito y por dejarme tan gratos recuerdos de tu cariño, por brindarme tu casa y por hacerme reír a carcajadas siempre. Te extrañaré. @alexbbisogno @ventaneandouno les abrazo fuerte”, expresó en Instagram.

