Exacadémicos sanaron en terapia lo que sufrieron en La academia, aunque no todos sufrieron malas experiencias

Exacadémicos de las primeras cinco generaciones de ‘La academia’ serán parte de la gira ‘Generaciones tour’ y en una conferencia de prensa, se refirieron respecto a las denuncias que han hecho algunos excompañeros sobre los traumas que les dejó haber sido parte de alguna generación del reality. Los cantantes expresaron que muchos de ellos tuvieron que trabajar esto en terapia.

“Creo que cada quien habla como le va en la feria. Un poco de lo que platicamos de hacer este tour, la vena de este tour es sanar muchas cosas porque muchos de nosotros estábamos muy chiquitos y tal vez al subirte al escenario no lo disfrutabas como lo podemos hacer ahora. Sí hay cosillas que (traumaron) que se trabajan, pero es increíble. Creo que es padre que Azteca siga apostando a por este escaparate”, comentó Marco More.

Por su parte, Adrián Varela dijo: “La vida en sí misma es traumática, en todas las etapas de tu vida. El solo hecho de nacer ya es un trauma… obviamente ‘La academia’ te exigía disciplina y muchas cosas eran circunstanciales y a lo mejor no estaba en manos de los artistas y de los talentos que se estaban desarrollando ahí. Sin embargo, siempre hay que encontrarle un ‘para qué’ y yo creo que todos aquí tenemos algo de amor y agradecimiento por esa plataforma porque también ha sido luz y bendición para nuestras vidas. Locos ya estábamos”.

Te puede interesar: Generaciones tour: ¿Myriam y Toñita juntas?, Cynthia estaría y exacadémicos dejan atrás rivalidades

Ellos son los integrantes de la gira del reencuentro de La academia / Instagram

“Qué mejor terapia que estar aquí, haciendo lo que amas… eso es lo que nos hace seguir luchando en esta carrera que es tan difícil. Sí hubo cosas que son detallitos que se pudieron trabajar y si no se hubieran trabajado creo que no estuviéramos aquí”, añadió Ricardo Hernández.

Con la voz entrecortada, Melissa Ibarra nos dijo que contrario a algunas experiencias de otros, ella no tuvo ningún maltrato dentro del programa: “Yo no sufrí, a mí me trataron muy bien, se nota, lo sé y siempre se los agradecí, para mí la experiencia de ‘La academia’ esos 5 meses han sido los mejores de mi vida. Los viví como si no hubiera mañana. Yo sé que hablan de carreras y discos, yo salí con una familia que en la vida me hubiera imaginado. Yo amé ‘La academia’, personalmente la vuelvo a hacer 7 mil veces”.

Mira: Exintegrante de MasterChef se va a Televisa para probar suerte en la actuación

Melissa dijo que ella vivió una buena experiencia en ‘La Academia’ y se le salieron las lágrimas cuando recordó que formó una familia con todos sus excompañeros / YouTube

Integrantes de ‘Generaciones tour’ invitan a una reconciliación con el pasado y armonía entre fans

Erika indicó que no hay mejor forma de sanar eso estando de nuevo en un escenario e hizo una invitación al público: “Estar en el escenario todos juntos es muy sanador. Independientemente de los roces de uno u otro, aquí estamos felices y estamos contentos de (haber sido parte). (Es una oportunidad de) que se reconcilien también ustedes con nosotros y con su pasado que vivieron con nosotros”.

Myriam opinó que la competencia entre ellos no existirá y quieren disfrutar el escenario: “La verdad es que todos los que estamos aquí ya estamos graduados y con honores porque nos ha costado mucho hacer un nombre y hacer camino. Todos amamos ‘La academia’ fue una gran experiencia, hicimos nuestro sueño realidad ahí, la competencia ya se acabó, lo que vamos hacer es disfrutar el escenario. Nuestros fans son los más felices de vernos a todos en un escenario”.

Finalmente, Laura Caro invitó a que así como ellos dejaron atrás sus diferencias, los fans también lo puedan hacer y disfrutar del talento de todos: “Los roces luego se transfieren al público. En voz de todos quisiera invitar al público de cada uno de nosotros, a que hagan una sinergia como lo estamos haciendo nosotros. Obviamente hay quien tiene su artista favorito, pero todos estamos por un bien común que es la gente”, finalizó.

Checa: Nodal hace un ‘Alejandro Fernández’ con sus pantalones en concierto