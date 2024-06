Exintegrante de MasterChef se va a Televisa para probar suerte en la actuación

Luego de haber salido de ‘La casa de los famosos 4’ de Telemundo, Alana Lliteras, quien saltó a la fama en ‘MasterChef Jr’ en TV Azteca hace unos años, fue captada a las afueras de Televisa.

Alana confesó que fue a hacer un casting a la televisora de San Ángel para probar suerte en la actuación.

“Estoy abierta a todas las posibilidades a todas las propuestas. Siempre he dicho que estoy en un punto de mi carrera que me gusta estar retos constantes y probando ahora un poquito qué podrá pasar con la actuación”, comentó.

Lliteras comentó que debe mantener en secreto el casting del proyecto al que fue, pero espera que haya buenas noticias: “No puedo dar muchos detalles todavía pero estamos probando un poquito la actuación”, indicó la exhabitante de ‘La casa de los famosos’.

La exintegrante de MasterChef quiere probar suerte en Televisa / Instagram

¿Alana estará junto a sus excompañeros en nuevo reality?

Y aunque se le ha vinculado a un nuevo reality junto a sus excompañeros Robbie y Bebeshita, Alana indicó que necesita un descanso de los realities y no piensa hacer más proyectos así por ahora.

Alana prefiere buscar oportunidades en la actuación porque dice que ya terminó de estudiar Artes Escénicas y ahora quiere consolidar su carrera de esta forma.

“Me encantó ‘La casa de los famosos’, pero creo que necesito y quiero un descanso de los realities. Es algo que siempre he abrazado muchísimo. Me ha dado oportunidades y estoy agradecida por eso pero terminé ya de estudiar la carrera de Artes Escénicas y la actuación también me gusta mucho entonces ahora estamos probando por estos lados”, finalizó.

La salida de Alana de TV Azteca fue polémica

Recordemos que Alana no salió muy bien de TV Azteca aunque era una de las conductoras de ‘Venga la alegría fin de semana’. En un video, Alana denunció que Azteca no respetó sus derechos laborales y hubo un gran pleito entre la televisora del Ajusco y la exparticipante de ‘MasterChef’.

Sin embargo, parece que su abogado pudo lograr que el término de la relación laboral se diera en los mejores términos después de la denuncia y logró ser libre para trabajar donde ella prefiera.

