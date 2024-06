Aseguran que Paul Stanley sí evitó a Mario Bezares en ‘Hoy’

Hace algunos días, se dio a conocer que Mario Bezares formaría parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Por esta razón, el pasado 11 de junio fue invitado a ‘Hoy’ para que hablara sobre su próxima participación en el reality.

Su asistencia al programa dio mucho de qué hablar, pues allí trabaja Paul Stanley, hijo de Paco Stanley. Recordemos que Mario fue “el patiño” de Paco durante mucho tiempo en la televisión.

Tras el fallecimiento de Paco, Bezares fue señalado como sospechoso del caso. Incluso, estuvo un tiempo en prisión, pero luego salió por falta de pruebas.

Al contrario de lo que muchos pensaban, Mario y Paul no se encontraron en el matutino de Televisa, ni tampoco en los pasillos, a pesar de que este último sí estuvo presente en gran parte del programa.

¿Qué dijo Mario Bezares sobre Paul Stanley?

Tras concluir su visita a ‘Hoy’, Mario Bezares confirmó que no se había reunido con Paul. De acuerdo con el cómico, ya se había pactado que su visita fuera rápida, por lo que no tuvo tiempo de hablar con él, pero dejó en claro que le desea todo lo mejor.

“No pude entablar una relación con él. Tú sabes cómo son las transmisiones en vivo que son de quítate y ponte y entrevista y adiós. No tuve la oportunidad de verlo, pero le dejo un gran abrazo”, dijo.

A pesar de su respuesta, muchos continuaron sospechando que Paul realmente abandonó el foro para no ver a Mario, pues su presencia le generaría “incomodidad”.

Paul Stanley ¿reacciona a los cuestionamientos sobre Mario Bezares?

A raíz de las especulaciones, varios medios de comunicación lo esperaron a las afueras de Televisa para saber si realmente evitó a Mario o si abandonó el foro de ‘Hoy’ por otras cuestiones.

A diferencia de otras ocasiones, Paul Stanley no se paró a hablar con la prensa y simplemente se fue a bordo de su camioneta, aparentemente, para no hablar sobre el tema.

Si bien el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ no ha dado declaraciones concretas sobre este asunto, el periodista Joel O’Farrili, a través del programa ‘Dulce y picosito’, reportó que Paul se habría encerrado en su camerino para no ver a Mario y hasta salió por otra puerta con tal de no encontrárselo.

“Hasta donde sabemos, Paul abandonó el foro de ‘Hoy’, incluso antes de que Mario ingresara al mismo foro de Televisa y mientras Mario estuvo en Foro 16, me dicen que Paul estuvo, al menos una parte de la estancia de Mario, en su camerino”, dijo recientemente.

