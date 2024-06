Paola Durante dedica fuerte mensaje a Paul Stanley tras polémica de la serie '¿Quién lo mató?’

La serie del famoso presentador de televisión Paco Stanley, de nombre ‘¿Quién lo mató?’, ha causado total controversia en redes sociales por los diversos detalles que han salido a luz con respecto a este controversial caso.

En la edición de este martes de TVNotas también te mostramos lo que nos dijo la viuda de Benito Castro, quien relevó fuertes detalles del caso de Paco Stanley y Mario Bezares, uno de los supuestos involucrados.

Serie de Paco Stanley póster promocional / Facebook: Prime Video

Te puede interesar: Serie de Paco Stanley '¿Quién lo m4tó?': ¡Por fin alguien la defiende! Habla la viuda

A 25 años del fallecimiento del famoso en un brutal atentado a las afueras del restaurante ‘El charco de las ranas’, el caso sigue siendo de interés para televidentes y usuarios. Incluso, quienes se vieron rodeados en dicha situación siguen dando de qué hablar.

Paola Durante fue una de las sospechosas del caso Stanley por el supuesto acercamiento con Paco luego de que fungiera como bailarina del programa ‘Una tras otra’. También ha sido una de las primeras en opinar respecto a su imagen, así como lo que se dice de ella en la serie de Amazon Prime Video.

Mira: Pepe Aguilar rompe el silencio y responde a las críticas por el noviazgo de Ángela y Christian Nodal: “Quema”

¿Qué le dijo Paola Durante a Paul Stanley sobre la serie '¿Quién lo mató?’ que involucra a su padre?

Paola fue acusada de ser presunta participante en la muerte de Paco Stanley. Por esta razón, fue detenida por más de un año. No obstante, fue liberada por falta de pruebas en su contra.

No es un secreto que este proceso legal le afectó totalmente, ya que lo ha revelado en diversas ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo decidió mandarle un contundente mensaje a Paul Stanley, quien no la estaría pasando bien por lo que se dice de su padre por la serie ‘¿Quién lo mató?’, incluso, a más de dos décadas de su fallecimiento.

Paola aconsejó a Paul que lo mejor para él es que no vea la serie, así como no hacer caso de lo que se dice en redes sociales de esta polémica situación. Además, remarcó que el conductor de ‘Hoy’ tiene un tremendo parecido a su padre y lamenta no poder sostener una relación amistosa con él.

“Como lo ha hecho hasta ahorita, no ver la serie, no escuchar, no hacer caso y disfrutar a su bebé, disfrutar el gran éxito que tiene. Es como ver a Paco en vida porque es igualito, porque actúa igualito. A mí me da mucho gusto. Yo admiro mucho a Paul”. Paola Durante

Agregó: “Ojalá hubiera habido una relación, pero se entiende, no pasa nada. Que sea feliz, que disfrute de la vida y que ya no haga caso de nada como lo está haciendo hasta ahorita. Ojalá que no la vea, que no la vea nunca”.

Paola Durante selfie/ Paul Stanley serio / Instagram: @paulstanleyd

No te pierdas: Nodal y Ángela: Filtrán video que ¿confirmaría su compromiso?, ¡Ella se habría tatuado las iniciales de él!

Al momento, Paul se ha mostrado hermético con el tema de la serie de Amazon.

Así lo dijo Paola Durante: