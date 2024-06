Pepe Aguilar rompe el silencio y responde a las críticas por el noviazgo de Ángela y Christian Nodal: “Quema”

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en el ojo del huracán desde que confirmaron que sostienen un noviazgo tras varias especulaciones en redes sociales.

Luego de que Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura, tras dos años juntos y una hija en común, surgieron especulaciones de que el cantante estaba envuelto en un romance con la hija de Pepe Aguilar, los cuales ya fueron aclarados la tarde del pasado lunes 10 de junio. ¡Sí son novios!

Te puede interesar: Ángela Aguilar cayó redondita en los encantos de Nodal y Pepe Aguilar ¡no está soportando!

Ángela Aguilar cayó redondita en los encantos de Christian Nodal

En TVNotas te contamos lo que nos dijo una fuente cercana a Nodal y Aguilar. ¿Cómo fue que la integrante de la dinastía Aguilar cayó redondita en los encantos de Christian?

“Ellos se conocieron hace años… Con esta nueva gira, (Nodal) le propuso que apareciera en varias fechas y ella aceptó. Así fue como inició el coqueteo. Nodal es un caballero. Le mandaba regalos a Ángela y ella se fue enrollando. Cuando se vieron en Monterrey, no pudieron más y empezaron los b3s0s, las c4ricia4s y los 4rrum4cos. Obvio, todo a escondidas”, nos dijo la fuente.

Después, una revista publicó un par de fotografías románticas de ambos cantantes. En la que Ángela reveló que su relación con Nodal viene de años atrás, pero hasta ahora tuvieron la oportunidad de retomarla.

SE TERMINÓ EL MISTERIO



En Exclusiva para la revista HOLA USA, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, se encuentran felices y muy enamorados.

😱 🔥 pic.twitter.com/QKNxG5zYoG — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 10, 2024

No te pierdas: ¿Cazzu reaccionó al romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar? VIDEO

¿Qué respondió Pepe Aguilar sobre el noviazgo de su hija con Nodal?

Como era natural, las críticas no se hicieron esperar, ya que usuarios en las redes no han parado de señalar a Ángela como una “r0mpe hogares”, “madrastra”, “sin valores” y “la tercera en discordia”, así como a Nodal de “traicionero”, “sin amor propio” e “inestable”.

Pese a que Nodal salió a defender a su actual pareja, dejando claro que ella no fue la tercera en discordia entre él y Cazzu, las críticas no han cesado. ¡Incluso ya le tocó a Pepe Aguilar!

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ no se ha salvado de los comentarios negativos debido al nuevo noviazgo de su hija. Aunque la fuente de TVNotas nos contó que él no está de acuerdo con esta relación, el famoso no se quedó callado y respondió a las críticas.

Ángela Aguilar / Clasos/Instagram: @angela_aguilar

Mira: Exparejas de Christian Nodal y Ángela Aguilar reaccionarían al romance de los cantantes

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de regional mexicano no ha parado de compartir contenido de su viaje a Japón con su esposa. Sin embargo, este material ha sido atiborrado de comentarios de detractores inconformes sobre Ángela, su hija, y Christian.

Ante los comentarios en sus redes, Pepe decidió romper el silencio y externar su sentir en cuanto a lo que se dice de Ángela en sus redes. ¿Defendió a su hija?

Y es que un usuario mencionó de manera sarcástica “los valores” que sostiene la dinastía Aguilar, así como tachó de “madrastra” a la joven.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / YouTube

“La gran dinastía Aguilar!!! Brillando por tan buenos valores! Felicidades a la madrastra señor Aguilar!!”, se lee en el comentario del internauta.

A lo que rápidamente Pepe contestó también en tono sarcástico:

“Quema mucho el sol”. Pepe Aguilar

Esta frase es usada de manera coloquial en diversas partes de México, lo que significaría que Aguilar tacharía al usuario de “payaso”, “s4ngrón” o bien “m4m¡l4”.

Sin embargo, Pepe Aguilar no se ha pronunciado directamente respecto a la relación de Ángela y Nodal.

Así lo dijo Pepe Aguilar: