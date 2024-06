¿Cazzu reaccionó al romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar? VIDEO

La confirmación del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha causado total revuelo en redes sociales. Ambos cantantes se han vuelto objeto de todo tipo de comentarios en internet por su nueva relación. Incluso, muchos salieron en defensa de Cazzu, quien podría estar afectada con esta noticia.

Y es que, hace menos de un mes, Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura definitiva, a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Cazzu abandonó el rancho que compartía con Christian Nodal tras su ruptura

En TVNotas te contamos que luego de que ambos terminaron, Cazzu se mudó inmediatamente del rancho que compartían en Argentina para ya no tener que ver más con su ex.

“No terminaron muy bien que digamos. Ella se regresó a Argentina y tomó la decisión de dejar el rancho que Nodal había comprado para vivir juntos. En cuestión de días, ella ya estaba viviendo en otra casa. Le dijo a Nodal que no necesitaba nada de él. Claro que él se hace responsable de la nena. Sin embargo, ya puso en venta el rancho para que no tenga nada que ver por allá. Se quedará en un hotel cuando vaya a visitar a su hija”, nos contó una fuente cercana a los cantantes.

Cazzu y Nodal / FB: Noda y Cazzu

Desde entonces, la cantante se ha mostrado verdaderamente enfocada en su hija, así como en su carrera musical, ya que en redes sociales ha compartido diversas fotografías de su nueva vida junto a su bebé al igual que algunos adelantos de lo que será su nuevo material discográfico.

Aunque, poco después de que se confirmara el noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Cazzu utilizó su Instagram para postear un tema de Rosalía titulado ‘La Maldición’, junto a una imagen de la celebridad. Muchos consideraron este mensaje como una indirecta hacia su ex. ¿Será?

SE TERMINÓ EL MISTERIO



En Exclusiva para la revista HOLA USA, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, se encuentran felices y muy enamorados.

😱 🔥 pic.twitter.com/QKNxG5zYoG — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 10, 2024

¿Cazzu reaccionó al romance de Nodal y Ángela Aguilar?

Pese a que Nodal salió a defender a su actual pareja de ser señalada como la supuesta tercera en discordia en su relación con Cazzu, la rapera argentina demostró que está totalmente centrada en el cuidado de su hija.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó un enternecedor video de su bebé disfrutando de su alimento. ¡Cautivó todas las redes! Da clic aquí para ver el video.

Como eran natural, el video rápidamente se volvió virar en redes sociales, pues cautivó a usuarios quienes consideran que Cazzu estaría enfrentando un difícil momento tras su ruptura con Nodal y la confirmación de su nueva relación con Ángela Aguilar, quien se decía su amiga.

Aunque Cazzu no ha reaccionado directamente al nuevo romance de su ex, sí ha dejado claro que estaría sanando esta situación en compañía de su nena, a quien no deja de presumir en redes.

Incluso, cibernautas aplaudieron que la trapera dedique su tiempo a su bebé y consideraron que Nodal será “un padre ausente”, auque él mismo reiteró su amor por Julieta, así como por su bebé.