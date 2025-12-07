Kimberly ‘la más preciosa’ defiende a Arturo Carmona de Cibad Hernández y arremete: “Estás diciendo pende...”

El conflicto mediático que envuelve a Alicia Villarreal, su pareja Cibad Hernández y el actor Arturo Carmona tomó un nuevo giro luego de que la creadora de contenido Kimberly ‘La más preciosa’ lanzara un duro mensaje contra Cibad y saliera públicamente en defensa de su amigo, el también actor y conductor. ¿Qué dijo exactamente?

Arturo Carmona se pronuncia sobre la nueva relación amorosa de Alicia Villarreal, su ex, con Cibad Hernández / IG: @lavillarrealmx

¿Arturo Carmona y Julio Camejo hablaron de Alicia Villarreal en la obra “Perfume de Gardenia”?

En la famosa obra “Perfume de Gardenia” en la que participa Julio Camejo y Arturo Carmona, se hizo viral un fragmento en el que ambos bromean con la frase “Te quedó grande la yegua”, sacada de la icónica canción de Alicia Villarreal.

El momento generó risas entre los presentes, quienes disfrutaron la escena, pero que también generó polémica en redes sociales. Y es que el asunto no terminó ahí, porque en esa misma escena, además de que Carmona parece un poco sorprendido, él dice “ Estás viendo que ahora andan diciendo que doy consejos y la chin… ”, en clara referencia a Cibad.

De manera casi inmediada, Camejo solo finaliza con: “ Es que por ti hasta me puedo volver ‘influencer’, coach motivacional para mujeres despechadas ”.

Ante el asombro de asistentes e internautas, se unió Cibad Hernández, quien reaccionó en uno de sus tiktoks, y se defendió no solo por la canción, que según él no era dedicada a Arturo Carmona, si no también por no tener el valor de “dejar en paz a una mujer con 30 años de trayectoria”.

Ustedes hicieron alusión a una canción que no fue adjudicada al señor Carmona. Una canción que no es de ataque para el señor Carmona como usted lo indica en su vídeo. Hay que informarse un poco más, antes de dar una opinión tan burda. (...) No use líneas baratas en una obra tan importante para hacer reír a la gente en una problemática de las mujeres. Cibad Hernández

Por último, pidió que por favor se ayude a atender esta problemática, no desde la ignorancia, si no desde la razón.

¿Qué dijo Kimberly ‘La más preciosa’ sobre las declaraciones de Cibad Hernández y en defensa de Arturo Carmona?

Kimberly ‘La más preciosa’, quien actualmente forma parte del elenco de la obra “Perfume de Gardenia”, no se guardó nada al hablar sobre la polémica. Visiblemente molesta, la influencer se dirigió directamente a Cibad Hernández, pareja de la cantante Alicia Villarreal, a quien acusó de opinar sin conocimiento sobre el conflicto que enfrenta la familia Carmona.

En sus propias palabras, lanzó:

Te mandó un recado a ti Cibad de parte de la más preciosa, que vayas y primero te informes tú por qué se compuso la canción y que lástima que estás con la mujer que canta la canción, entonces I’m sorry forever everybody, con mi amigo no, así que infórmate, ubícate y luego abres el hocico, porque estás diciendo puras pende*****, el que se debe de ubicar es él. Kimberly ‘la más preciosa’

El mensaje rápidamente generó eco en redes sociales, pues, fiel a su estilo frontal, Kimberly puso sobre la mesa un tema que, hasta entonces, se centraba principalmente en las declaraciones de Arturo Carmona y su hija, Melenie Carmona. Su defensa del actor subraya la cercanía que mantiene con él y reafirma su intención de frenar lo que considera comentarios injustos hacia su amigo.

Kimberly ‘la más preciosa’ arremete contra Cibad Hernández / YT: Imagen Entretenimiento

¿Por qué surgió el conflicto entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal?

Todo este intercambio mediático se origina en el ya conocido distanciamiento entre Alicia Villarreal y Melenie Carmona, hija de la cantante y de Arturo Carmona. Las tensiones se hicieron públicas cuando Melenie dejó entrever sentirse lastimada por actitudes y decisiones de su madre, lo que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales.

Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido. (...) Es que me cae bien gordo que ya me ese ped.. de qué es que es tu mamá tienes que apoyar a tu mamá y tienes que soportar todo el ped… al final de cuentas yo ahorita estoy intentando hacer mi familia que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos… todas las cosas fueron demasiado rápido. Melenie Carmona

Aunque en años anteriores ambas habían demostrado una relación cercana, los recientes desacuerdos expusieron diferencias que, con el paso de los meses, se volvieron más visibles para el público. La conversación tomó fuerza cuando Melenie dejó de seguir a su madre en redes sociales, hecho que fue interpretado por muchos como una señal contundente del rompimiento emocional.

Arturo Carmona, por su parte, respaldó abiertamente a su hija al afirmar que “ tomó la mejor decisión ”.

