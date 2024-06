Arturo Carmona habló de más y ¿confirmó a Aracely Arambula para ‘Perfume de Gardenia’? ¿protagonista?

La obra de teatro “Perfume de Gardenia” aún no tiene protagonista definida, y la producción se encuentra en la difícil tarea de elegir entre dos grandes talentos: Aracely Arámbula y Belinda.

El productor Omar Suárez ha confirmado que ha sostenido conversaciones con ambas artistas y que ambas son “extremadamente talentosas” y “harían un papel increíble”. La decisión final, según Suárez, se basa en la disponibilidad de sus agendas.

Hasta el momento, ninguna de las dos actrices ha hecho declaraciones públicas sobre su posible participación en la obra. Sin embargo, un miembro ya confirmado del elenco, parece haber confirmado la presencia de Aracely Arámbula en el espectáculo.

Arturo Carmona habría dado detalles de la participación de Aracely Arambula en la obra

En un encuentro con las cámaras del programa matutino “Sale el Sol”, el actor Arturo Carmona abordó los rumores que lo vinculan con su ex pareja, Aracely Arámbula, en el contexto de su posible participación en la obra de teatro “Perfume de Gardenia”.

Los reporteros del matutino preguntaron a Arturo Carmona sobre la posibilidad de revivir su romance con Aracely y si habría besos en escena si trabajaran juntos como protagonistas. Arturo Carmona respondió de inmediato que en su papel en “Perfume de Gardenia” interpreta al villano Tony Constantini, dejando claro que no habrá contacto entre él y la actriz en ese sentido.

“No te preocupes, no voy a besarla” Arturo Carmona

En ese momento Carmona no se dio cuenta de que habría confirmado la participación de su ex pareja en la obra, pues hasta ahora Suárez solo habría presentado a Lis Vega, Cristián de la Fuente, Lyn May, Alejandro Suárez, Rafael Inclán, Luis de Alba, Julio Camejo, Kimberly “La más Preciosa” y Latin Lover.

Arturo Carmona y Aracely Arámbula tuvieron un romance en el 2011.

Arturo Carmona y Aracely Arámbula comenzaron una relación en 2010. Y fue la obra Perfume de Gardenia quien los unió. Sin embargo, su noviazgo solo duró un año. De acuerdo con el actor, la ruptura se dio por las peculiares exigencias de la celebridad, tales como mantener su relación en privado.

