¿La granja VIP está embrujada? Captan terrorífico fantasma en el cuarto de los peones y desata miedo, VIDEO

Desde su estreno el pasado 12 de octubre, La granja VIP ha logrado mantener la atención del público gracias a sus dinámicas, conflictos y momentos inesperados. Los concursantes comienzan a mostrar sus personalidades, formando alianzas y enfrentando retos que son transmitidos 24/7 en Disney+, permitiendo que la audiencia sea testigo de cada detalle. Sin embargo, no todo lo que ocurre dentro del reality tiene una explicación sencilla.

Durante la madrugada del 20 de octubre, una cámara de vigilancia del cuarto de los peones captó un fenómeno que ha generado revuelo entre los seguidores: una extraña presencia que se refleja en el espejo de la habitación.

Estreno de La Granja VIP / Redes sociales

¿Qué se vio en el video del cuarto de los peones de La granja VIP?

En la madrugada del 20 de octubre de 2025, un video de 12 segundos se volvió viral en redes sociales, mostrando un supuesto fenómeno paranormal en el cuarto de los peones de La granja VIP. La grabación, captada por las cámaras de la transmisión 24/7 del programa, muestra el cuarto con camas, un espejo grande y luces apagadas.

Lo más inquietante es que, en el reflejo del espejo, aparece una figura blanca y translúcida que se desplaza rápidamente, desapareciendo en una fracción de segundo.

Este video ha generado diversas reacciones entre los seguidores del programa. Algunos lo consideran un montaje, mientras que otros lo interpretan como una manifestación inexplicable. El video ha sido ampliamente compartido en plataformas como Facebook y Twitter, avivando el debate sobre posibles energías sobrenaturales en el programa.

¿Cómo quedaron acomodados los cuartos en La granja VIP?

En La granja VIP la distribución de los cuartos refleja el enfoque rudo y competitivo del reality show. A diferencia de otros programas similares, aquí no existen habitaciones privadas para los participantes. Todos comparten un único dormitorio, promoviendo la convivencia constante y la interacción entre los concursantes.

Sin embargo, hay una excepción: los peones, quienes son seleccionados semanalmente para realizar las tareas más arduas. Estos participantes deben dormir en condiciones más austeras, sin acceso a las comodidades del dormitorio principal. Por ejemplo, en la primera semana, Alfredo Adame fue designado como peón y tuvo que dormir en el granero, una estructura ubicada en las afueras de la casa principal. Este espacio está destinado a los peones y carece de las comodidades del resto de la casa

La granja VIP / Redes sociales

¿Por qué los fans creen que La granja VIP está embrujada?

Los fans de La granja VIP creen que el lugar está embrujado debido a la difusión de videos virales que muestran fenómenos extraños dentro de la casa, especialmente en el cuarto de los peones. Comentarios como estos inundaron las redes:



“Se ve cómo un niño corriendo.”

“Yo también lo vi y me dio ñañaras.”

“Los camarógrafos ☺️.”

“Jajajajaj aaa raza.... Existe gente y se llama producción trabajando 🤣🤣🤣🤣🤣.”

Estas imágenes generaron diversas reacciones en redes sociales: algunos usuarios consideran que se trata de un montaje digital, mientras que otros interpretan los eventos como manifestaciones paranormales reales. La combinación de la ambientación rústica de la casa, la oscuridad y la tensión entre los participantes ha reforzado la percepción de que el reality podría estar “embrujado”, alimentando teorías y debates entre los seguidores del programa.

