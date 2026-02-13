Muere actor de cine cuya vida quedó destruida por un brutal accidente; así lo despidieron
Muere famoso actor de Hollywood que había sufrido un accidente que destrozó su vida y dejo varias secuelas físicas.
Tras la muerte del actor James Van Der Beek, se confirma otra lamentable muerte en la industria del entretenimiento se trata Bud Cort, el actor conquistó a toda una generación con la comedia de humor negro “Harold and Maude” (1971).El intérprete murió a los 77 años en Connecticut tras una larga enfermedad.
¿De qué murió el actor Bud Cort?
La muerte de Bud Cort se confirmó este miércoles 11 de febrero. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el actor murió después de enfrentar complicaciones derivadas de una enfermedad prolongada, entre ellas problemas respiratorios relacionados con neumonía.
Aunque su familia mantuvo discreción sobre los detalles médicos, trascendió que su estado de salud se había debilitado en los últimos meses.
¿Qué accidente tuvo Bud Cort que afectó su carrera y salud?
La vida del actor Bud Cort ya había dado un giro dramático décadas atrás.En 1979 sufrió un grave accidente automovilístico en una autopista de Hollywood, cuando su vehículo chocó contra un coche abandonado que bloqueaba el carril.
Las consecuencias fueron serias: fracturas en un brazo y una pierna, conmoción cerebral, fractura de cráneo y fuertes lesiones faciales que requirieron múltiples cirugías reconstructivas. Pasó meses recuperándose y, durante años, tuvo que someterse a tratamientos médicos
Lo peor fue que el accidente frenó su carrera. Perdió oportunidades laborales, acumuló deudas médicas y quedó con problemas de dinero.
¿Quién fue Bud Cort, actor que murió de neumonía?
Nacido como Walter Edward Cox en Nueva York, Cort encontró la fama muy joven gracias a “Harold and Maude”, dirigida por Hal Ashby.
En esa cinta interpretó a Harold, un chico obsesionado con la muerte que finge suicidios y termina enamorándose de una mujer de 79 años, papel de Ruth Gordon. La historia, extraña y provocadora, fue ignorada al principio, pero con el tiempo se convirtió en película de culto.
Aún así, participó en producciones como:
- “M*A*S*H"(1970)
- “Dogma"(1999)
- “The Life Aquatic with Steve Zissou” (2004)
- “Brewster McCloud"(1970)
- “Brave new world” (1980, telefilme)
- “Electric dreams” (1984)
- “Invaders from Mars” (1986)
- “Heat"(1995)
- “Coyote Ugly” (2000)