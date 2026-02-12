Cantante es asesinado tras pelea callejera; estas fueron sus últimas palabras, ¿Quién era AfroSan?

El medio artístico en México se viste de luto. Y es que, a tan solo un día desde la muerte de James Van Der Beek, ícono de “Dawson’s Creek”, se confirma el asesinato de Juan Carlos Santiago, mejor conocido como AfroSan. Esto es todo lo que se sabe.

AfroSan

¿Cómo murió Juan Carlos Santiago, mejor conocido como AfroSan?

De acuerdo con información de diversos medios, Juan Carlos Santiago ‘AfroSan’ murió durante la noche del pasado 10 de febrero en CDMX. Se informó que el artista había salido a comprar unas bebidas alcohólicas cuando se encontró con un hombre.

Tras una acalorada discusión, el responsable le disparó en la cabeza, quitándole la vida de forma instantánea. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ya inició la investigación pertinente para esclarecer el caso.

Trascendió que ya habría dos personas detenidas como sospechosas del sinestro. No obstante, las autoridades no han dado mayor declaración. En tanto que los fans no han parado de llenar las redes sociales de mensajes lamentando el hecho y solidarizándose con la familia en su luto.

El grupo Doble AA también usó su Facebook para dedicarle unas emotivas palabras de despedida, destacando que ya no se pudo concretar la colaboración que tenían pendiente.

“Hoy la música se viste de luto. En memoria de nuestro gran amigo y colega Juan Carlos Santiago Galván. ‘EL AFRO’ Afro San y sus Centenarios. Quedó una colaboración pendiente, hermano”, se lee.

AfroSan

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Juan Carlos Santiago ‘AfroSan’?

Semanas antes de su muerte, Juan Carlos Santiago ‘AfroSan’ compartió un video para agradecer el apoyo de todos sus fanáticos y solicitando que etiquetaran a las páginas de diversas disqueras para hacerse más conocido. La publicación, que data del pasado 23 de enero, también se llenó de condolencias por parte de los seguidores.

“Voy a mandar saludos para toda mi gente. Raza, muchas gracias. Etiqueten a las disqueras importantes para que nos escuchen, para que nos jalen a hacer mucha música. Todos los que etiqueten, les voy a mandar saludos. Hoy es mi cumpleaños”, se le escucha.

Hasta el momento, los familiares no se han pronunciado ante esto, por lo que se desconoce dónde o cuándo serán los ritos funerarios.

¿Quién era Juan Carlos Santiago ‘AfroSan’?

Juan Carlos Santiago, también conocido como ‘AfroSan’, era el vocalista de la agrupación ‘Afro San y sus Centenarios’. En los últimos años, estuvo enfocado en promocionar su música, comenzando a ser conocido en la industria.

Algunas de sus canciones más conocidas son:

La muerte me protege

Yo no era así

El de la k

El feo

El Tepito

El 24

Malos modos

Colaboró con muchas agrupaciones locales. En sus redes sociales, tenía 5 mil seguidores. Pese a todo, Juan siempre trató de ser muy hermético en cuanto a su vida privada. Se desconoce si tenía pareja o hijos.

