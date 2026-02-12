Vanessa Hudgens, tras la llegada de su bebé, anuncia la muerte de su “dulce niña": “Su cuerpecito le fallaba”

Vanessa Hudgens atraviesa un momento especialmente doloroso. En medio de una etapa llena de cambios personales y familiares, así como la llegada de su segunda hija hace apenas unos meses, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que la dejó completamente devastada: la muerte de su “dulce niña”.

Con un mensaje íntimo y lleno de amor, la protagonista de High School Musical abrió su corazón para despedirse de quien, aseguró, fue mucho más que una compañera.

Mira: Vanessa Hudgens revela, en la alfombra roja de los premios Oscar, que será mamá

Vanessa Hudgens anuncia devastada la muerte de su “dulce niña” / Redes sociales

¿De qué murió la “dulce niña” de Vanessa Hudgens?

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa Hudgens, de 38 años, contó que su perrita Darla falleció luego de enfrentar complicaciones de salud que debilitaron gravemente su cuerpo.

Aunque la actriz no dio detalles específicos sobre alguna enfermedad, sí dejó claro que la pequeña recibía atención médica constante. En una de las imágenes que compartió, se observa a Darla bajo cuidados veterinarios, lo que evidenció que la famosa estuvo a su lado hasta el último momento.

Finalmente, Hudgens tomó la dolorosa decisión de sacrificarla para evitarle más sufrimiento.

“Sacrificarla fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero su cuerpecito le fallaba y era su hora”, confesó con honestidad.

La pérdida ha sido especialmente dura porque Darla la acompañó durante gran parte de su vida adulta, incluyendo viajes, proyectos y mudanzas. Para Vanessa, no era solo su mascota, sino parte de su familia.

Vanessa Hudgens anuncia devastada la muerte de su “dulce niña” / Redes sociales

¿Cómo la despidió Vanessa Hudgens a ‘Darla’ su perrita en redes sociales?

Vanesa Hudgens publicó una galería de fotos con algunos de los recuerdos más tiernos junto a su perrita de pelaje blanco y talla pequeña, acompañada de un mensaje que conmovió a sus fans.

“Cualquiera que me conoce conocía a ‘Darla’. Me acompañaba a todas partes. Viajó por el mundo. Estuvo ahí para mí en cada paso del camino. Era la perrita más inteligente que he conocido. No podría haber pedido una perrita mejor”, escribió.

También expresó lo mucho que extraña su presencia en casa: “Ya extraño el golpeteo de sus patitas en casa. Si tienes tu propio perrito peludo, apriétalas un poco más por mí. Descansa en paz, mi dulce niña”.

El duelo llega en un momento contrastante para la estrella, quien recientemente celebró la llegada de su segundo hijo. El 29 de noviembre de 2025 se convirtió en mamá por segunda ocasión, luego de haber tenido a su primer bebé en julio de 2024.

Mira: Vanessa Hudgens descarta el concepto de cuerpo de verano de Kendall Jenner

¿Quién es Vanessa Hudgens, estrella de High School Musical?

Vanessa Hudgens es una actriz, cantante y productora. Su salto a la fama internacional ocurrió en 2006 al interpretar a Gabriella Montez en la franquicia de Disney Channel, “High school musical”.

Tras su etapa en Disney, Hudgens demostró una gran versatilidad artística al transicionar hacia proyectos más maduros y diversos. Su carrera abarca desde el cine comercial y el teatro musical hasta producciones independientes y televisión en vivo. Entre sus logros más destacados se encuentran:

Ha participado en cintas como “Spring Breakers”, “Sucker punch“y la popular trilogía navideña de Netflix, “Intercambio de princesas”.

Mira: El incómodo reencuentro de Vanessa Hudgens y su ex, Austin Butler en los Oscar; ¡lo ignoró!

