Alessandra Rosaldo confirma ‘crisis’ con Eugenio Derbez tras polémica con su hija: “Voy en mi cuarto divorcio”

Alessandra Rosaldo habló de los momentos complejos que vivió junto a Eugenio Derbez: su crisis matrimonial que puso a prueba su relación. Ahora la cantante reveló si toman terapia y si tienen más problemas, ¿qué dijo la artista? Te contamos todos los detalles.

Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre sus crisis matrimoniales con Eugenio Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se separaron?

Tras polémica por el video de su hija con Vadhir Derbez, una entrevista para el pódcast de Martha Debayle, Alessandra Rosaldo recordó aquella etapa en la que decidió separarse de Eugenio Derbez. La cantante explicó que el proceso fue resultado de un trabajo personal que la llevó a replantear su lugar dentro de la relación y la dinámica familiar que habían construido.

La vocalista de Sentidos opuestos reconoció que al inicio de su romance las cosas no eran como muchos pensaban. Contó que, tras varios meses de terapia, entendió que la situación no estaba funcionando: su rol, el de Eugenio Derbez y la convivencia en casa, donde también vivía Aislinn Derbez, generaban tensiones que la colocaban en una posición que no sabía cómo manejar.

“Por meses de terapia, me di cuenta de que todo estaba mal: mal mi rol, mal el suyo, mal que vivíamos con Aislinn Derbez, quien quedaba en medio. Las dos éramos señoras de la casa”, compartió.

Rosaldo explicó que, aunque existía cariño, se sentía desorientada y necesitaba atender lo que estaba pasando en su interior. Fue ese proceso terapéutico el que la llevó a tomar la decisión de poner fin a la relación en ese momento. “Estuve un buen rato. Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio Derbez”, expresó, al recordar que la separación fue parte de un camino que, con el tiempo, les permitió reconstruir su historia.

¿Se tambalea su matrimonio? Alessandra Rosaldo habla de divorcios y terapia. / Foto: Redes sociales

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez están en una crisis matrimonial?

Ahora, durante su visita al programa Montse & Joe, Alessandra Rosaldo con un toque de humor mencionó las crisis matrimoniales que enfrentó con Eugenio Derbez. La cantante abordó el tema con humor y compartió cómo han atravesado distintas etapas a lo largo de su relación.

Entre risas, reconoció que no es la primera vez que enfrentan dificultades y que han recurrido nuevamente a la terapia como una forma de trabajar en pareja.

“Voy en mi cuarto divorcio, estamos yendo a terapia, una vez más, lo vamos a intentar Hay que mantener las apariencias,” comentó la vocalista de Sentidos opuestos, resaltando que se encuentran unidos y terminando con los rumores de divorcio.

Alessandra Rosaldo admite separación pasada con Eugenio Derbez y más crisis. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Alessandra Rosaldo?

Alessandra Rosaldo nació en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1971 y ha desarrollado su carrera como cantante, compositora, actriz, bailarina y conductora de televisión. A lo largo de los años ha combinado distintas facetas artísticas que la han mantenido presente tanto en la música como en la pantalla chica.

Es vocalista del grupo Sentidos Opuestos, proyecto con el que alcanzó reconocimiento en el pop en español y con el que ha vendido millones de discos. En televisión participó como actriz en varias telenovelas que tuvieron distribución internacional. En 2006 ganó la segunda edición del reality de baile Bailando por un sueño México y más adelante condujo Cantando por un sueño México junto a Adal Ramones. También participó en la banda sonora en español de la película Toy Story 2.

Es hija del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo y de Gabriela Barrero. Está casada con Eugenio Derbez, con quien tiene a su única hija.

