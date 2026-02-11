Hombre mexicano cruzó el mundo por su ídolo y acabó arrestado ¿Lastimó a la cantante? ¡Fanatismo extremo!

Hace unas semanas se viralizó la trágica noticia de un fan de Bad Bunny que perdió la vida en un concierto; ahora, otro seguidor vuelve a acaparar titulares, aunque por motivos muy distintos. Lo que parecía un simple acto de admiración terminó convirtiéndose en una situación alarmante: un fan extranjero viajó miles de kilómetros para acercarse a su ídolo, pero sus comportamientos inquietantes desencadenaron la intervención de la policía en Europa.

Mira: Ángela Aguilar sorprende en su gira a fan y desata burlas en TikTok por comentario viral: “Somos peloncitas”

¿Quién es el detenido que viajó desde México y a qué cantante perseguía en Bélgica?

Según información difundida por el diario belga Het Laatste Nieuws, un hombre identificado como Oscar C.V., de 51 años, fue arrestado tras una denuncia por acoso presentada por Silvy De Bie. La cantante explicó que durante varios días tuvo la sensación de que alguien la seguía.

La situación escaló cuando el individuo apareció en su gimnasio. La propia intérprete relató el momento que encendió las alarmas:

Silvy De Bie “En los últimos días tuve la impresión de que alguien me seguía. Cuando estaba en mi club deportivo en Lier, el hombre apareció allí en el mostrador y pidió mi dirección privada. El club consideró que el hombre se comportaba de forma extraña y por eso avisé a la policía”.

Este episodio fue clave. No se trató únicamente de una coincidencia incómoda, sino de una conducta que el personal del establecimiento también consideró sospechosa. Fue entonces cuando intervino la policía de Lier, localidad flamenca situada entre Bruselas y Amberes.

Lee: Lupita Villalobos, de ‘Las alucines’, explota contra fan en pleno show en vivo: “Antes de que te desgreñe”

¿Quién es Oscar C.V., el mexicano arrestado en Amberes por el escándalo de Silvy De Bie?

Los reportes indican que el hombre es contador y especialista en temas financieros. Presuntamente viajó desde Ciudad de México hacia Bélgica, realizando una escala en Turquía.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el propio sospechoso habría publicado fotografías en redes sociales desde su habitación en el hotel Hilton de Amberes. Esto facilitó su localización por parte de las autoridades.

El portavoz policial Karen Vervoort confirmó el procedimiento: “El hombre fue detenido tras una denuncia por acoso. Fue interrogado y luego quedó en libertad bajo estrictas condiciones”.

Entre dichas condiciones figura una medida contundente: la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto con la cantante. Además, el interrogatorio se llevó a cabo en español, lo que evitó barreras lingüísticas durante la investigación inicial.

Por su parte, el abogado del detenido, Koen Vaneecke, ofreció una versión distinta del caso: Su cliente no tenía “malas intenciones” y, aparentemente, “evaluó mal el impacto de su comportamiento”.

Uno de los puntos más relevantes en este caso es que Silvy De Bie aseguró no haber visto nunca antes al individuo. La cantante fue enfática al señalar que se trataba de un completo desconocido.

Mira: Hallan muerta a influencer; fan habría sido el presunto asesino: ¿Quién era y cuál es el sospechoso?

¿Quién es Silvy De Bie y por qué el caso generó tanto impacto?

Silvy De Bie no es una artista menor dentro del panorama musical europeo. Nacida el 4 de enero de 1981, se consolidó como una de las voces más reconocidas del eurodance gracias a su trabajo con Sylver.

Canciones como “Turn the Tide”, “Forever in Love” y “Forgiven” marcaron toda una época en los años 2000. Su voz se convirtió en sinónimo de una generación que creció con la explosión de la música electrónica comercial.

Además, Sylver logró proyección internacional, llevando su música a América del Norte, Asia y distintas regiones de Europa. Esto explica por qué la noticia trascendió rápidamente fronteras.

Mira: Fan se tatúa el rostro de Bárbara de Regil y la actriz reacciona ¿molesta?