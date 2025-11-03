Lupita Villalobos, de ‘Las alucines’, explota contra fan en pleno show en vivo: “Antes de que te desgreñe”

Lupita Villalobos, influencer e integrante de ‘Las alucines’, volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se enfrenta a una fan durante una presentación, y algo que en un principio todos creían se trataba de una “broma”, se tornó en un momento incómodo. ¿Qué pasó exactamente en el show?

¿Por qué Lupita Villalobos se peleó con una fan durante un show de ‘Las alucines’?

Durante un evento de ‘Las alucines’ (conformado por Lupita Villalobos y Kass Quezada “Quesito”), una fan identificada más tarde como Ale Jiménez se acercó lo suficiente para saludar y abrazar a Juan, esposo de Lupita Villalobos. En el video viral se observa al hombre inmóvil, sin responder al gesto, mientras Lupita lo observa con evidente molestia.

Más respeto, preciosa, respeto al acto, respeto a mi esposo. Siéntate, mi vida, antes de que te desgreñe y te parta tu madr*. Siéntate, por favor, que te voy a reventar esa carita. Lupita Villalobos

El ambiente se tornó tenso por algunos segundos, mientras la fan parecía no comprender del todo la reacción de Villalobos. Algunos asistentes pensaron que se trataba de una escena preparada para entretener al público, pero otros notaron la molestia genuina en el tono de la influencer.

Aquí algunos de los comentarios:



“100% no era fingido”,

“Todos aquí sabemos que Lupita no está jugando” y,

“Con la carita de Quesito, jejeje, claro que Lupita no estaba jugando.”

¿Lupita Villalobos pidió disculpas tras enfrentamiento con su fan en evento de Las alucines?

Los internautas se dividieron en opiniones: mientras unos apoyaron a la influencer Lupita Villalobos argumentando que “defendió lo suyo” y que su reacción fue comprensible, otros la tacharon de “exagerada” y “posesiva”.

Villalobos, conocida por su carácter fuerte y su estilo directo en redes, no ha emitido una declaración oficial tras el incidente, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público.

Por su parte, fue Ale Jiménez (fan con quien tuvo el conflicto) quien rompió el silencio en redes sociales y habló sobre lo sucedido en aquel momento, que más allá de la incomodidad, pidió disculpas tanto a Juan, como a Lupita:

Siento que ahorita cualquier cosa que diga me van a ‘funar’. Me mandé mensaje a ella y a Juan, me disculpé y les dije que no fue mi intención. Ale Jiménez, fan

Y en efecto sucedió lo que Ale Jiménez esperaba, a pesar de las disculpas ofrecidas en TikTok, los comentarios se volcaron en su contra. Aquí algunos de los mensajes de internautas:



“Siempre las curiositas, ¿no?”,

“Aunque seas mamá, no te salvas de la funa” y,

“Nos incomodaste a todos, checa eso por fa”.

Lupita Villalobos discute con fan que se tomaba fotos con su esposo

¿Quiénes son ‘Las alucines’ de Lupita Villalobos y Quesito?

‘Las alucines’ es un proyecto de podcast y contenido digital dirigido por las creadoras mexicanas Lupita Villalobos y Kass Quezada, conocida popularmente como “Quesito”. Desde su estreno, el programa se ha consolidado como uno de los fenómenos más destacados dentro del panorama del entretenimiento en línea en México.

Ambas conductoras se definen como mujeres auténticas y divertidas que disfrutan compartir anécdotas y reflexiones sobre la vida cotidiana, siempre con un toque de humor.

Lupita Villalobos , originaria de Hermosillo, Sonora, ya contaba con una sólida base de seguidores gracias a su carrera como influencer y creadora de contenido digital. Por su parte, Kass Quezada , proveniente de otra región del país, se dedicaba antes al contenido enfocado en temas de belleza, bienestar y estilo de vida, antes de unirse a este proyecto conjunto.

El éxito digital pronto se trasladó al ámbito presencial. Las conductoras lograron un sold out en su primer espectáculo en vivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, agotando todas las entradas.

Tras ese logro, decidieron expandir su proyecto más allá del formato digital y anunciaron su primera gira nacional, titulada Tu nuevo estilo de vida, programada para 2025 y con presentaciones en diversas ciudades del país.

