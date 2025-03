Lupita Villalobos arremete contra Pati Chapoy y la acusa de atacar a Yuridia “no la quiero”

El pódcast Las Alucines, creado por Lupita Villalobos y Kass Quezada, ¡está arrasando en Spotify México! Se ha mantenido en el primer lugar del top 10 y recientemente fue galardonado como “Creador del Año” por Spotify ganándole a Chinguamiga. En muy poco tiempo, han logrado una impresionante audiencia de al menos 2 millones de seguidores en YouTube y 5 millones en TikTok cada una.

Recientemente, Lupita Villalobos causó revuelo al defender a Yuridia y lanzar comentarios picantes a Pati Chapoy. ¿Qué dijo de la líder de Ventaneando? Pues nada más y nada menos que “No la quiero”. Todo esto por los comentarios que Pati hizo sobre el peso de Yuridia hace tiempo.

¿Qué dijo Pati Chapoy de Yuridia?

Hace dos años, Yuridia señaló públicamente a Pati Chapoy por los comentarios que que recibió de la periodista durante su participación en La Academia.

La controversia fue tan grande que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó los mensajes de Chapoy, quien eventualmente ofreció disculpas.

Pati Chapoy reacciona emotiva a la entrevista de Daniel Bisogno y Paquita la del barrio / YT: Ventaneando / IG: @bisognodaniel / @chapoypati

Influencer se lanza contra Pati Chapoy por comentarios contra Yuridia

A pesar de las disculpas de Chapoy, los fans de Yuridia no han olvidado el incidente. Lupita Villalobos, una de las admiradoras de la cantante, expresó su apoyo en el pódcast Las Alucines. Durante una conversación con su compañera y amiga Quesito, Villalobos recordó la polémica y mostró su solidaridad con Yuridia.

“Pati Chapoy es mi gemela”, bromeó Villalobos antes de agregar, “yo la sustancia de Pati Chapoy, ya saben. Ay, mi tía. ¡Te quiero! No, no, no, no la quiero. Destruyó a Yuridia”, dijo la ‘Alucin’

Lupita Villalobos los comentarios de Pati Chapoy acerca de Yuridia

Villalobos recordó cómo Chapoy criticó a Yuridia desde su participación en La Academia en 2005, llamándola “gorda” y causando inseguridades en la cantante.

“Toda su vida, la criticaba en La Academia, le decía gorda. ¿Sí recuerdan eso? Fue algo horrible, feísimo, (Decía) ‘No, es que también está gorda’, horrible; le causó muchas inseguridades a Yuridia, ¡y con Yuridia no!”, dijo Villalobos.

Finalmente, Villalobos expresó su admiración por Yuridia y bromeó sobre su conexión con la cantante, ya que ambas son originarias de Hermosillo, Sonora. “Yuridia es la más. Yuridia te queremos. La voz, sonorense, así somos las de allá", concluyó.

Hasta el momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado al respecto, ni Yuridia ha reaccionado a las palabras de Lupita.

