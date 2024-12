Yeri MUA protagoniza bronca en una discoteca por “defender a sus fans” ¡Se agarraron del chongo!

Tras su más reciente participación en ‘¿Quién es la máscara?’, Yeri Cruz Varela, más conocida en redes sociales como Yeri MUA, vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, por pelearse a moquetes con una desconocida.

A través de redes sociales, la veracruzana compartió que, recientemente, había salido “de antro” con algunos amigos. En algún punto de la fiesta, decidió ir al baño del lugar, donde se desencadenó todo el pleito.

Según su versión, una mujer estaba “acaparando” el sanitario y no permitía que las demás entraran, por lo que no dudó en confrontarla.

Yeri MUA se pelea con desconocida / Redes sociales

Te podría interesar: Yeri MUA denuncia acoso por parte de su ex, Naim, en la fiesta de Belinda: “Mi amiga me tuvo que ayudar”

Así fue como Yeri MUA se enfrentó a una mujer en la discoteca

La también cantante mencionó que se sintió molesta al ver que la mujer se “tardaba” en el baño, por lo que decidió “defender a sus fans” y tocar la puerta para pedirle que se apurara, pues había mucha gente esperando.

Esto molestó a la mujer, quien salió del baño y empujó a la cantante, mientras le decía que

“no se sintiera mucho”.

“La morra se estaba tardando siglos en el baño. Le toqué la puerta y le dije: ‘Apúrate porque aquí hay muchas que queremos hacer pipí’. Sale y me dice ‘¿Te crees mucha ve…?’ y me empuja”, indicó.

Fiel a su estilo, la cantante no dejó que esta situación pasara desapercibida, por lo que, en cuanto la vio “desprevenida”, la jaló del cabello para tirarla al suelo, lo que dio origen a un rifirrafe.

Checa: Yeri MUA vs. Agustín Fernández de ‘La casa de los famosos México': “Le gustan los hombres... me consta”

¿Yeri MUA salió lastimada de la pelea?

La influencer señaló que la mujer en cuestión “no se dejó” y, al levantarse del suelo, también comenzó a jalarla del cabello, provocando que ambas comenzaran a “golpearse mutuamente”.

Yeri MUA “Se lava las manos y dije ‘lo peor que tú pudiste hacer es darme la espalda’. La agarro de las greñas y (la jalo). La ataqué bien. Se cae al piso porque la agarré bien. Me agarró de mis tres pelos y así. No sé como le hice. Medía como 1.70”

Y añadió: “Más le dolió a ella que la haya tirado al piso una chaparra como yo. Y yo, defendiendo a las que ni metieron las manos por mí. Yo creí que era Batman, defendiendo lo correcto.”

Yeri MUA mencionó que, tras unos minutos, llegaron varios elementos de seguridad para separarlas y, después de explicar lo que pasó, sacaron a la chica del lugar: “La seguridad llegó y sacaron a la chava que andaba toda chueca y haciendo cosas que ni al caso en el baño”, concluyó.

Yeri MUA se pelea con desconocida / Redes sociales

Yeri MUA celebra su “triunfo” en redes sociales

Si bien no aclaró si sufrió algún daño, todo parece indicar que se encuentra bien, pues, poco después de contar su historia, aprovechó su cuenta de X (antes Twitter) para decir que nadie ha logrado “ponerla en su lugar”.

“Hasta que no me rompan bien mi mad..., no dejaré de ser ma…. y z0rr@ quita novios”, escribió.

Por supuesto, lo sucedido no pasó desapercibido en redes sociales. Si bien algunos internautas aplaudieron que haya “puesto en su lugar” a la chica en cuestión, otros la tacharon de “naca” por pelearse en lugares públicos.

Mira: Yeri MUA le entra a la polémica e insulta a Ángela Aguilar: “No tiene amor propio”