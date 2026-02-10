Hospitalizan a don Chayo, integrante de los Cardenales de Nuevo León, reportan; este es su estado de salud

Los Cardenales de Nuevo León encendieron las alarmas tras darse a conocer que uno de sus integrantes fue hospitalizado. Se trata de Cesário Sánchez, mejor conocido como ‘don Chayo’, a los 78 años. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

Don Chayo, integrante de los Cardenales de Nuevo León / Redes sociales

Lee: Muere el padre de David Bisbal: el cantante anuncia su deceso tras dura lucha contra el Alzheimer

¿Cuál es el estado actual de salud de don Chayo, integrante de los Cardenales de Nuevo León?

De acuerdo con reportes de diversos medios, incluida la del periodista Javier Ceriani, don Chayo ‘El cardenal mayor’ fue ingresado a un hospital privado en Nuevo León el pasado lunes 9 de febrero.

Aparentemente, esta información habría sido obtenida de familiares cercanos.

“Fue hospitalizado de emergencia Don Chayo, integrante de Los Cardenales de Nuevo León, lo que encendió la alarma entre sus seguidores y el mundo de la música regional. Hasta el momento, la información se maneja con cautela mientras crece la expectativa por conocer su estado de salud”, dijo Javier Ceriani a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la familia o los Cardenales de Nuevo León, lo que ha generado aún más especulación sobre su estado de salud. Y es que, en el pasado, el cantante ha lidiado con muchas complicaciones médicas.

Según lo último que se ha mencionado, presuntamente, don Chayo fue hospitalizado de forma “preventiva” para realizarle unos estudios de rutina. Se asegura que está en perfecto estado, lo que ha tranquilizado un poco a los fanáticos.

Los internautas no han dudado en ir a las redes sociales del artista para dejarle comentarios positivos en los que le desean todo lo mejor en su situación.

No te pierdas: Mauricio Martínez reaparece en el hospital y hace tremendo anuncio sobre el cáncer que padece ¿lo venció?

¿Qué enfermedades tiene don Chayo, integrante de los Cardenales de Nuevo León?

En 2022, Césario Sánchez ‘don Chayo’, integrante de los Cardenales de Nuevo León, sufrió un infarto cerebral. Si bien logró recuperarse, ha enfrentado muchas secuelas. Y es que lo obligó a alejarse de los escenarios y limitó su movilidad.

Las veces que se lo ha visto dando un show, lo ha hecho en silla de ruedas. También fue sometido a una operación de emergencia para corregir una estenosis severa en las arterias cerebrales (que afecta la circulación del cerebro). El procedimiento fue exitoso.

Pese a todo, el cantante se ha mostrado positivo. El apoyo de sus familiares, así como de sus compañeros de agrupación, lo ha ayudado a sobrellevar sus limitaciones. También sigue en rehabilitación y con constantes chequeos médicos para mejorar.

Don Chayo, integrante de los Cardenales de Nuevo León / Redes sociales

¿Quién es don Chayo, integrante de los Cardenales de Nuevo León?

Cesario Sánchez Chávez, conocido artísticamente como ‘don Chayo, el Cardenal Mayor’, es un cantante y líder de los Cardenales de Nuevo León. Fundó la agrupación en 1982 y la ayudó a consolidarse como una de las bandas de regional mexicano más exitosas a nivel internacional.

Algunas de sus canciones más reconocidas son:

Belleza de cantina

Mi cómplice

Que nadie sepa

Si yo fuera él

Soy lo peor

Compréndala

Tanto don Chayo como la agrupación han obtenido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria como Grammys Latinos y Billboard.

En 2020, el cantante dejó la dirección del grupo para impulsar la carrera de su hijo Marcos con un nuevo proyecto llamado Don Chayo El Cardenal Mayor y Su Fortaleza Norteña. En ocasiones, se ha presentado en algunos conciertos de los Cardenales de Nuevo León.

En su momento, fue demandado por un hombre que se dijo ser su hijo no reconocido. No obstante, este caso no llegó a más.

Mira: Famoso cantante, vocalista de reconocida banda, se desvanece en pleno escenario y suspenden concierto