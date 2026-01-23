Yolanda Andrade, en medio de su lucha contra la ELA, se reencuentra con sus colegas de Netas Divinas: FOTO

Yolanda Andrade vuelve a ser tema de conversación en redes sociales. Tras revelar que padece Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA), reaparece en redes sociales con algunas de las presentadoras de Netas Divinas, programa que también llegó a conducir en su momento. Así fue el encuentro.

Yolanda Andrade / Archivo TVNotas

Te podría interesar: Humberto Dupeyrón, quien sufre de esclerosis múltiple, manda mensaje lleno de fuerza a Yolanda Andrade

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

Como se sabe, desde 2023, Yolanda Andrade ha lidiado con las secuelas que le dejó un aneurisma cerebral. Desde aquel entonces, ha estado bajo tratamiento médico y sometido a múltiples hospitalizaciones. La famosa también mostraba dificultad para hablar y empezó a usar lentes de sol.

Mucho se ha dicho sobre su estado de salud. A finales de 2025, la propia Yolanda compartió un video sincerándose acerca de la enfermedad que la aqueja.

“Han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa”, expresó.

Tal y como ella lo mencionó, la Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, progresa con el tiempo. Según sitios médicos como Mayo Clinic, quienes padecen esta condición pierden poco a poco la movilidad y capacidad de hablar. Por ello, deben ser cuidados constantemente, pues, en casos más graves, pueden presentar problemas para respirar.

Pese a su afección, Yolanda siempre se ha mostrado sumamente positiva. En redes sociales, sube mensajes positivos y les dice a sus seguidores que, si bien tiene días difíciles, trata de dar lo mejor de sí ante su situación.

Yolanda Andrade / Redes sociales

No te pierdas: Yolanda Andrade Víctima de vudú, sobrevive gracias a su fe en vírgenes y la ayuda de un numerólogo

Así fue el reencuentro entre Yolanda Andrada y las conductoras de ‘Netas Divinas’

A través de redes sociales, Yolanda Andrade subió algunas fotos y videos del reencuentro que tuvo con las que ella denomina “Netas Divinas originales”. En la reunión estuvieron:

Consuelo Duval

Isabel Lascurain

Alessandra Rosaldo

Luz María Zetina

Gloria Calzada

En un video, se puede ver a todas sonriendo y abrazándose, dejando ver que estaban muy contentas por el reencuentro. Lascurain indicó que fue la misma Yolanda quien pidió que todas se reunieran.

“Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo. Fue un programa inolvidable y para el gusto del público conocedor un éxito rotundo” Yolanda Andrade

Entre risas, recordaron anécdotas y disfrutaron de un buen momento. Por supuesto, esto no pasó desapercibido entre los internautas, quienes se alegraron de verlas juntas y aplaudieron el apoyo que le están dando a Andrade ante su situación médica.

¿Yolanda Andrade tuvo un encierro obligatorio?

Hace algunas semanas, una fuente anónima contó a TVNotas que, presuntamente, Yolanda Andrade estaba en un “encierro obligatorio” impuesto por su hermana, Marile, y su nueva pareja, quien ha sido identificado como Sergio.

Supuestamente, Sergio está manipulando a Marile para que lo deje involucrarse en temas relacionados con Yolanda. Si bien la propia conductora afirmó que todo estaba bien, la fuente contó que, presuntamente, la también actriz está tratando de limpiar la imagen de su hermana y cuñado por miedo al abandono.

“Yolanda Andrade sigue muy agüitada. No puede hacer nada. Está debilitada. Marilé, por consejos de su novio, le dijo a Yolanda que, si seguían los ataques mediáticos y de la prensa, la iba a tener que dejar e irse con Sergio. Yolanda entró en ansiedad. Tiene terror de que su hermana la abandone enferma, porque depende de ella”, dijo en aquel entonces.

Mira: ¿AUDIOS de Yolanda Andrade confirman amenazas y un control total por parte de su hermana?