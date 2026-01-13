¿AUDIOS de Yolanda Andrade confirman amenazas y un control total por parte de su hermana?

La situación que rodea a Yolanda Andrade vuelve a colocarse en el centro del escándalo. En medio de versiones encontradas sobre su estado de salud, su vida privada y su entorno familiar, la filtración de unos audios atribuidos a la conductora ha encendido nuevamente las alarmas.

Aunque públicamente se ha intentado transmitir calma, tranquilidad y normalidad, las palabras que se escuchan en estas grabaciones contarían una historia muy distinta, marcada por el miedo, la presión emocional y la angustia por no perder a su hermana. ¡Te contamos todo!

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Yolanda Andrade y por qué se habló de hospitalización?

En días recientes, el nombre de Yolanda Andrade se volvió tendencia luego de que se difundiera que había sido hospitalizada de emergencia, lo que provocó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, con el paso de las horas, esta versión comenzó a desmentirse.

TVNotas te dio a conocer que, la conductora sí acudió a un hospital, pero no fue internada, ni su estado de salud correspondía a los escenarios alarmistas que circularon en redes sociales. Se trató únicamente de una revisión médica, aunque su condición general sigue siendo delicada.

Lo que realmente encendió las alertas no fue su estado físico inmediato, sino el entorno en el que actualmente se encuentra. Según han reportado algunos medios, Yolanda Andrade estaría bajo un “encierro obligatorio”, una medida que habría sido decidida por su hermana Marilé, con quien su relación habría cambiado de forma drástica en los últimos meses.

Este aislamiento no solo implicaría mantenerse alejada de los medios, sino también de amigos, familiares y decisiones personales, lo que ha levantado fuertes cuestionamientos sobre su bienestar emocional y su autonomía.

Yolanda Andrade publica imagen de Marilé con oxígeno y desata dudas sobre su salud. / Redes sociales

¿Marilé controla la vida de Yolanda Andrade? Lo que dijo Gustavo Adolfo Infante

TVNotas también te dio a conocer que Yolanda Andrade estaría siendo manipulada no solo por su hermana Marilé, sino también por su cuñado Sergio Araiza Roldán.

Según nuestra fuente, Yolanda niega públicamente estas versiones por miedo a ser abandonada emocionalmente, algo que se habría intensificado debido a su estado de salud.

“Después de que dieron a conocer la noticia, le pegó en el ego a Sergio Araiza. Se puso loco, a pesar de que a Yolanda le dio gusto que se supiera”.La misma fuente aseguró: “Yolanda sigue dominada tanto por su hermana como por su galán y bajo su influencia”.

Sobre Sergio, las declaraciones son aún más fuertes: “Sergio es un tipo peligroso. Dice ser mentor para reprogramación de inconsciente. Es hipnotista. ¡Un descarado!”. Además, se le acusa de presuntamente aprovecharse de personas vulnerables, especialmente mujeres, y de haber llegado a la vida de Marilé en un momento de debilidad emocional.

“Marilé buscaba una protección masculina y cayó con este fulano”. La fuente también asegura que Sergio no tendría solvencia económica, pero sí conocimiento del patrimonio familiar de Yolanda, lo que habría despertado sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

¿Los audios filtrados confirman amenazas y el miedo de Yolanda Andrade a perder a su hermana?

El giro más reciente en esta historia lo dio el influencer Poncho TV, quien difundió audios atribuidos a Yolanda Andrade. Aunque en ellos no se mencionan nombres ni situaciones específicas y se escucharía una voz muy cansada de la conductora, el contenido ha sido interpretado como una confirmación indirecta de lo que se ha venido señalando.

En uno de los fragmentos se escucha: “Perdóname por meterte en este lío… todo lo que platicamos yo no les dije ninguna mentira”.

La voz asegura que la situación ha afectado seriamente su salud, y reconoce que los cambios recientes le han provocado un fuerte desgaste emocional: “Eso ha afectado mucho mi salud”. Pero el momento más revelador llega cuando expresa su mayor temor:

“Yo a mi hermana no la quiero perder, ni que se vaya con nadie”. Yolanda Andrade

El audio completo es el siguiente:

Yolanda Andrade “Perdóname por meterte en este lío, apenas estoy viendo todo esto. Quisiera decirte muchas cosas, pero he estado muy mal por todo lo que ha pasado y porque no ha sido bueno para mi salud. Efectivamente, y si quieres graba este mensaje, todo lo que platicamos yo no les dije ninguna mentira, pero habla toda mi familia con gente especial para el tema. Hablé con la exesposa del muchacho y con la mamá; todo está bien por ese lado, pero por otras cosas obviamente yo me preocupo mucho al hacer cambios, eso ha afectado mucho mi salud. No quiero que tú caigas en provocaciones y tú no eres ningún mentiroso, para nada. Tú sabes bien cómo se manejan las personas así, y créeme que he hablado estos días con muchas personas… bueno, fueron tres, pero para mí ya es mucho para hablar del tema, y el consejo, el mejor consejo que me pueden dar. Gracias por tu caballerosidad, pero si quieres decir que fui yo la que te dijo, dilo. Yo a mi hermana no la quiero perder, ni que se vaya con nadie.”

Para muchos, estos audios no solo respaldan las versiones de control y presión, sino que explican por qué la conductora ha optado por negar públicamente cualquier conflicto. Hasta ahora, la hermana de Yolanda Andrade, Marilé no se ha pronunciado al respecto. ¿Serán audios reales o hechos con Inteligencia artificial?

Así se escuchan los audios: