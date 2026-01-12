Yolanda Andrade reaparece junto a Julio César Chávez, "¡Coleando!” VIDEO

El exboxeador Julio César Chávez se reunió recientemente con Yolanda Andrade y algunos integrantes de la familia de la conductora, encuentro del que habló de manera pública al compartir cómo la encontró y cuál es su estado actual, luego de que dio a conocer que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Yolanda Andrade. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Anteriormente Yolanda Andrade compartió un video en redes sociales en el que habló de su estado de salud y explicó qué es lo que enfrenta actualmente tras años de rumores e incertidumbre. La conductora agradeció el apoyo que ha recibido y señaló que ha atravesado días complicados, motivo por el cual decidió comunicar de manera directa cómo se encuentra y qué diagnóstico le fue dado.

La conductora informó que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica, además de mencionar que su familia ha estado presente durante este proceso. Con dificultad para hablar, explicó que hay momentos en los que logra sentirse estable y otros en los que las limitaciones físicas se hacen más evidentes, afectando actividades como moverse, caminar o comunicarse.

La conductora también dio a conocer que estuvo hospitalizada recientemente, aunque actualmente recibe atención médica en casa. Explicó que le colocaron un catéter para la administración de suero y medicamentos, y detalló que cuenta con el apoyo constante de un enfermero que la cuida en su hogar, lo que le ha permitido continuar su recuperación acompañada de sus seres cercanos

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora tiene esta enfermedad degenerativa y muy triste”, destacó, a la par que señaló que hay días en los que se siente relativamente bien y otros en los que “no puedes moverte, ni abrir los ojos, ni caminar, ni hablar”.

Yolanda Andrade fue visitada por Julio César Chávez. / Foto: Facebook/Yolanda Andrade

Julio César Chávez visita a Yolanda Andrade

Julio César Chávez compartió un video en redes sociales, donde mostró la visita que le hizo a Yolanda Andrade, donde también estuvieron presentes integrantes de la familia de la conductora, entre ellos su mamá, doña Rafaela Gómez.

Tras la visita, el exboxeador decidió referirse al estado en el que encontró a Yolanda Andrade y a la manera en que la vio durante ese momento. Sus palabras surgieron en respuesta a la información que circula de manera constante sobre la salud de la conductora.

“Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade, aquí está, vivita y coleando. Está también su mamá. Está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo. Muy contentos de que esté aquí Yolanda”, dijo Chávez.

Julio César Chávez visitó a Yolanda Andade. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade de su encuentro con Julio César Chávez?

Yolanda Andrade tomó la palabra y aprovechó el momento para agradecer el apoyo recibido por parte de sus fans. La conductora destacó lo importante que ha sido para ella estar rodeada de su familia y de amigos, además de enviar saludos a distintas personas y lugares que forman parte de su vida.

“Muy bien, muy feliz de verte, de estar contigo, (Julio César Chávez), de hablar con tu mamá ahorita, de estar con mis hermanos y contigo. Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones y no anden mortificando a la gente, por favor. Otra cosa, un saludo a Culiacán, Sinaloa, que se me antoja muchísimo un cevichito y unos tacos de carreta. Ay, no, Diosito santo. Estamos bien”, dijo la presentadora de Montse & Joe.

Por su parte, Julio César Chávez también intervino brevemente para respaldar las palabras de la conductora y puntualizar el mensaje: “Bendiciones para todos, para que vean que aquí está sanita y coleando, mi querida Yolanda”.

