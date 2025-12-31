¿Qué le pasó a Marilé, hermana de Yolanda Andrade? Aparece tras hospitalización:"Piquetes y tratamientos”

Marilé, hermana de Yolanda Andrade alarmó en redes, luego de que su hermana la conductora de “Montse y Joe” compartiera una foto en la que la cantante aparecía en la cama de un hospital con oxígeno. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos lo que Marilé compartió en sus redes luego de que se viralizara esta fotografía.

Mira: Yolanda Andrade reaparece disfrutando del sol, la playa y sus hermanos ¡y se ve mejor que nunca!

Yolanda Andrade comparte foto de Marilé con oxígeno y hospitalizada: ¿qué le pasó?

Este martes 30 de diciembre, Yolanda Andrade generó nuevamente preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen junto a su hermana Marilé, acompañada de un emotivo mensaje.

“Te amo, hermana. Por tantos momentos difíciles y siempre estaré contigo, también yo. Gracias, mi amor”, escribió la conductora.

Sin embargo, lejos del mensaje emotivo, lo que encendió las alarmas fue la fotografía, en la que Marilé aparece recostada en una cama con oxígeno, lo que llevó a muchos a preocuparse por su aparente hospitalización, luego de Yolanda ha sufrido varias crisis de salud desde el 2023.

Aunque en un principio no estaba claro, si la foto era reciente o antigua todo parece que indicar que Marilé habría sido hospitalizada.

Mira: Yolanda Andrade conmueve con mensaje navideño mientras enfrenta serios problemas de salud

Yolanda Andrade publica imagen de Marilé con oxígeno y desata dudas sobre su salud. / Redes sociales

¿Qué dijo Marilé Andrade tras su hospitalización y qué mensaje le envía a Yolanda Andrade?

La reciente hospitalización de Marilé Andrade generó preocupación y múltiples especulaciones, especialmente en medio del delicado momento de salud que atraviesa su hermana, Yolanda Andrade. Ahora, es la propia Marilé quien decidió pronunciarse y aclarar el panorama, aunque sin entrar en detalles médicos.

A través de sus redes sociales, Marilé compartió una historia en Instagram en la que agradeció el acompañamiento, el cariño y el respaldo incondicional de Yolanda durante este difícil episodio. En la imagen, retomó una fotografía previamente publicada por la conductora desde el hospital y le dedicó un mensaje lleno de amor.

"¡¡Mana de mi alma!! ¡Mi amor incondicional desde que nací. Te amo con toda mi vida, y hoy más unida que siempre!”, escribió, dejando claro el profundo lazo que las une.

Aunque el mensaje conmovió a sus seguidores, Marilé optó por mantener la reserva respecto a las causas de su hospitalización y su estado actual de salud. No obstante, sí compartió una reflexión sobre lo complejo que ha sido este proceso para su familia, marcada por la incertidumbre y el desgaste emocional.

“Uf, cuántas noches de hospital, piquetes, tratamientos, opiniones ajenas, paciencia, fortaleza, frustración, esperanza”, expresó dejando ver que se acompañan en los duros momentos de hospital que han vivido juntas.

La hospitalización de Marilé ocurre apenas días después de que Yolanda Andrade hiciera público su diagnóstico de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Mira: Hermana de Yolanda Andrade controla finanzas y decisiones de la conductora, aseguran; ¿más conflictos?

“Piquetes y tratamientos”: la hermana de Yolanda Andrade habla tras encender alarmas por foto en el hospital. / Redes sociales

¿Quién es Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade?

Marilé Andrade es la hermana de Yolanda Andrade y en fechas recientes ha sido mencionada públicamente como la persona que, presuntamente, mantendría a la conductora en un llamado “encierro obligatorio”.

En sus propias redes sociales, Marilé se presenta como cantautora, conductora de televisión y consultora en Semiología de la Vida Cotidiana (SVC), que es un modelo que estudia los signos y cómo se genera el significado para mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo de la conciencia.

En su descripción se lee la frase: “Descubre quién eres, lo demás es currículum”. En sus plataformas digitales ha compartido, a lo largo del tiempo, distintos momentos de su vida personal y profesional, así como imágenes en las que aparece junto a Yolanda Andrade, principalmente en reuniones familiares y viajes, reflejando una relación cercana entre ambas antes de la polémica reciente

No te pierdas: Yolanda Andrade vuelve a preocupar: quién es la conductora hospitalizada nuevamente por problemas de salud