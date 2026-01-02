Yolanda Andrade reaparece en En Vivo con Montserrat Oliver y celebran 25 años juntas en televisión

El inicio de 2026 estuvo marcado por el reencuentro virtual de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, quienes realizaron una transmisión en vivo para conmemorar 25 años de amistad y trabajo conjunto. La emisión, que rápidamente captó la atención del público, significó también el regreso de Andrade a redes sociales tras un año complejo en temas de salud.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Marilé, hermana de Yolanda Andrade? Aparece tras hospitalización:"Piquetes y tratamientos”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver / IG

¿Por qué Yolanda Andrade reapareció en redes sociales en 2026?

La transmisión en vivo marcó la reaparición pública de Yolanda Andrade en plataformas digitales luego de varios meses de ausencia. La conductora aprovechó el espacio para agradecer el respaldo recibido por parte de sus seguidores durante 2025, un año que, según expresó, estuvo lleno de aprendizajes personales derivados de su estado de salud.

En su mensaje, Andrade se dirigió directamente a su audiencia para reconocer las muestras de cariño, las oraciones y los encuentros con personas que, incluso sin conocerla, se acercaron a expresarle apoyo. También señaló que recibió el nuevo año acompañada de su familia, particularmente de sus hermanos, destacando la importancia de ese entorno cercano.

Este contacto directo con el público ocurrió en un contexto de inquietud mediática, luego de que circularan versiones no confirmadas sobre su situación personal y médica. Sin embargo, durante la transmisión no se abordaron dichos rumores, y el mensaje se centró exclusivamente en el agradecimiento y el cierre simbólico de un ciclo anual.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante estalla contra cuñado de Yolanda Andrade: “Brother, tú no eres nadie”

Yolanda Andrade y Lorena Meritano

¿Qué dijeron Yolanda Andrade y Montserrat Oliver durante el En Vivo?

A lo largo del ‘Live’, Montserrat Oliver se sumó al intercambio con un mensaje dirigido a la audiencia que ha seguido sus proyectos a lo largo de los años. Agradeció el respaldo constante al público que ha acompañado programas como MoJoe y Montse & Joe, y expresó palabras de aliento para su compañera.

“A todo el público conocedor, feliz año, muchas gracias por ver a Joe y MoJoe. Muchas gracias de todo corazón, de verdad. Vas a ver que en 2025 con tanta oración, te la va a pelar cualquier enfermedad. Vas a ser la excepción a la regla”. Montserrat Oliver

Por su parte, Yolanda Andrade destacó la lealtad de quienes han seguido su trabajo durante 25 años. En su intervención, agradeció no solo a la audiencia, sino también al equipo de producción que ha formado parte de sus proyectos televisivos. Mencionó de manera específica a la productora Raquel Rocha, así como a técnicos, personal de maquillaje, peinado y colaboradores que han estado presentes a lo largo del tiempo.

El intercambio entre ambas conductoras reflejó la continuidad de una relación profesional y personal que se ha mantenido vigente pese a los cambios en la industria del entretenimiento. La transmisión concluyó con mensajes de buenos deseos para el año que comienza y con el reconocimiento al trabajo colectivo que ha sostenido sus proyectos.

Te puede interesar: ¿Marilé, hermana de Yolanda Andrade es hospitalizada? La conductora comparte alarmante foto

¿Cómo se consolidó la dupla de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en la televisión?

La mancuerna entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade se remonta al año 2000, cuando coincidieron como conductoras en Las Hijas de la Madre Tierra. Este programa se caracterizó por su enfoque en viajes, culturas y tradiciones, y marcó el inicio de una colaboración que se prolongaría por décadas.

En 2007, ambas lanzaron MoJoe, un espacio de entrevistas y entretenimiento que se mantuvo al aire durante diez años. El programa consolidó un estilo directo y distintivo que las posicionó como una de las duplas más reconocidas de la televisión mexicana. La permanencia del formato evidenció la conexión con el público y la solidez de su trabajo conjunto.

Posteriormente, en 2018, retomaron su alianza profesional con Montse & Joe, transmitido por Unicable. Este proyecto mantuvo la esencia de sus propuestas anteriores y reafirmó su presencia en la pantalla chica. A lo largo de estos años, Oliver y Andrade han logrado sostener una colaboración constante, convirtiéndose en una de las parejas televisivas más longevas del medio.

Te puede interesar: Montserrat Oliver dedica emotivo mensaje a Yolanda Andrade por su cumpleaños 54 tras hospitalización