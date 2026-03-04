Montserrat Oliver rompe el silencio y pide frenar rumores sobre la salud de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver pidió públicamente que cesen las especulaciones en torno al estado de salud de Yolanda Andrade, luego de que la conductora retomara sus actividades en el programa Montse & Joe tras varios meses de ausencia por motivos médicos.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre la salud de Yolanda Andrade?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Montserrat Oliver habló sobre los comentarios que han circulado respecto a la condición de su compañera. La conductora señaló que Andrade atraviesa un proceso con altibajos y pidió frenar los rumores.

“De repente estamos bien, de repente estamos mal... Yo creo que (los dimes y diretes) la han de haber afectado, y yo creo que en esta situación es difícil... A Yolanda le va a ir bien, oíste Yolanda Andrade. Falta que se la crea” Montserrat Oliver

También mencionó que los dimes y diretes podrían afectar en un contexto que describió como complicado. Oliver reiteró su respaldo a la conductora y aprovechó el espacio para enviarle un mensaje directo, asegurando que confía en que saldrá adelante. Sus declaraciones ocurrieron después de que Yolanda no asistiera a algunas grabaciones tras su regreso al programa, situación que generó especulaciones en redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade regresó a Montse & Joe a principios de febrero, luego de varios meses fuera de pantalla. En su reaparición, expresó que le daba felicidad reencontrarse con el equipo y con el público, aunque reconoció que el cansancio es una constante.

“Me da mucha felicidad, pero me canso mucho”, declaró al hablar sobre lo que implica volver a trabajar bajo su actual condición médica.

Anteriormente, la conductora explicó que continuará en el programa mientras su estado físico se lo permita. “Mientras pueda caminar y hablar, porque esta enfermedad se desarrolla”, comentó en su momento.

Al inicio de 2026, su salud se reporta como inestable y bajo seguimiento médico constante. Ha tenido ausencias intermitentes en el programa, lo que ha sido atribuido a los efectos de la enfermedad y al desgaste físico derivado del tratamiento y las consultas médicas.

Yolanda Andrade rompe en llanto en Montse y Joe, habla por primera vez de su enfermedad. “Depresión absoluta” / YT: Unicable, redes sociales y canva

¿Cuál es la cronología de la enfermedad de Yolanda Andrade?

La situación médica de Yolanda Andrade comenzó a hacerse pública en abril de 2023, cuando presentó fuertes dolores de cabeza, fotofobia y problemas de visión. En ese momento fue diagnosticada con aneurisma cerebral y tuvo su primera hospitalización.



Durante 2024 y 2025 su estado de salud presentó complicaciones adicionales, entre ellas problemas de movilidad, episodios de parálisis facial y fatiga constante.

En diciembre de 2024 viajó a Los Ángeles para recibir atención especializada. En ese periodo circularon versiones sobre un posible diagnóstico de esclerosis múltiple, información que la propia conductora confirmó parcialmente tras consultas en la Clínica Sinai.

Con el paso de los meses, experimentó recaídas frecuentes, debilidad extrema y dificultades para caminar y hablar, lo que derivó en nuevas hospitalizaciones.

Posteriormente, Yolanda Andrade confirmó públicamente que padece dos enfermedades incurables y mencionó la posibilidad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Desde entonces, ha mantenido comunicación con el público sobre su proceso médico.

En diciembre de 2025 habló sobre la posibilidad de enfrentar su última Navidad, lo que generó numerosas muestras de apoyo por parte de seguidores y colegas del medio artístico.

