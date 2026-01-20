Humberto Dupeyrón, quien sufre de esclerosis múltiple, manda mensaje lleno de fuerza a Yolanda Andrade

Yolanda Andrade ha sido tema de conversación en las últimas semanas. Y es que, en su momento, confesó haber sido diagnosticada con Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad cronica y degenerativa que afecta gradualmente el movimiento y el habla.

Yolanda Andrade ha sido muy sincera con sus fans sobre lo difícil que ha sido este proceso. El deterioro físico y los problemas en el habla han llegado a ser tan fuertes que, en ocasiones, dice no reconocerse al hablar. Incluso confesó que esta Navidad del 2025, podría ser la última en su vida.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Tras varios meses de hermetismo, Yolanda Andrade se animó a revelar su diagnóstico. Recordemos que hace meses dio a conocer que padecía una enfermedad neurologíca y degenerativa, sin cura, pero no había revelado su diagnóstico.

Hace poco compartió en un video de Instagram:“Querido público conocedor, han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo”, dijo Andrade.

La confirmación se dio tras varias semanas de especulación, periodo en el que circularon versiones sobre presuntas hospitalizaciones, recaídas y problemas de salud relacionados con el aneurisma cerebral que padeció en 2023.

En su relato, detalló que hay épocas en las que logra mantenerse relativamente bien y otras en las que su cuerpo deja de responder por la ELA.

Yolanda Andrade, padecimientos, revista / Numerólogo, Yolanda Amor, IG y archivo TVNotas

¿Qué mensaje le envía Humberto Dupeyrón a Yolanda Andrade tras revelar que padece ELA?

Humberto Dupeyrón, quien padece esclerosis múltiple y ha señalado que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad mucho más agresiva, aseguró estar enterado de la situación que atraviesa Yolanda Andrade y le pidió que no pierda la fe.

“Yolanda, échale ganas. Yo sé que eres valiente, que eres fuerte y que estás pasando por una situación difícil. Te ha pegado duro este problema, pero eso te tocó. Y si crees en Dios y él te lo mandó, es porque tienes la fuerza para sobrellevar tu enfermedad y ser un ejemplo para los demás”, expresó.

“Ojalá te curaras, pídele a Dios un milagro. Los milagros existen, ojalá te curaras, me encantaría, pero si no, no te deprimas”, comentó.

“Puede ser la última Navidad para ella y para cualquiera: para el más sano, el más rico o el más fuerte, pero eso no lo sabe nadie más que Dios”, añadió.

“A ella le tocó, como a mí, tener una enfermedad que hoy por hoy sigue siendo incurable, progresiva y discapacitante. Lo único que podemos hacer es ser ejemplo de valor, no de miedo; demostrar que luchamos, que no nos acobardamos y que no dejamos de ser felices ni agradecidos”, comentó el papá de Natasha Dupeyrón.

Humberto Dupeyrón y Yolanda Andrade, portada revista / Liliana Cano

¿Quién es Humberto Dupeyrón y cuál es su trayectoria?

Nació en la Ciudad de México, el 16 de abril de 1947.

Es hijo del actor José Dupeyrón (†) y la actriz Elizabeth Unda (†).

Tiene 4 hijos: Odette, Osterlen, Natasha

Estuvo casado con Sara Navarrete (madre de Odin) y María de los Ángeles Estrada.

Debutó a los 3 años como extra en la película Sitting bull (1954).

(1954). Estudió en la Escuela de Actuación Andrés Soler, de la ANDA.

Debutó en 1957 en televisión en el programa Viverolandia .

. En 1988 presentó el monólogo El gorila . Hasta la fecha sigue en cartelera.

. Hasta la fecha sigue en cartelera. Ha trabajado en telenovelas como: El padre gallo y La antorcha encendida .

y . Su más reciente trabajo fue en el cortometraje Poema La casa del actor (2022).

(2022). Desde 2009 requirió el uso de silla de ruedas de forma definitiva por la esclerosis múltiple.

