Yolanda Andrade arremete contra Imelda Tuñón y asegura: “Sufrió Julián con esa chamaquita”

La polémica que rodea al fallecido hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, e Imelda Tuñón, parece no tener fin. En medio del enfrentamiento de declaraciones y testimonios, Yolanda Andrade entró en escena para hablar de esta problemática, y más allá de mantenerse al margen, la conductora decidió lanzar duras críticas contra Tuñón. ¿Por qué?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál es el conflicto actual entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia surgió después de la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. En un principio, ambas mantuvieron una relación cercana, centrada especialmente en el cuidado del hijo del cantante; no obstante, con el tiempo la situación cambió de manera significativa.

El conflicto tomó un rumbo distinto a comienzos de 2025, cuando Maribel Guardia decidió iniciar un proceso legal contra Imelda Tuñón, al considerar que no se encontraba en condiciones adecuadas para hacerse cargo del menor. Entre los señalamientos se mencionaron supuestos problemas relacionados con el consumo de sustancias. La actriz aclaró que su intención no era quedarse con la custodia del niño, sino que se implementaran medidas para que la madre pudiera atender esa problemática.

En respuesta, Imelda Tuñón negó dichas acusaciones. Durante el desarrollo de las investigaciones, el menor quedó bajo el cuidado de su abuela. Sin embargo, semanas más tarde regresó con su madre. A partir de ese momento, la disputa escaló al ámbito mediático, con declaraciones públicas por parte de ambas.

Posteriormente, Tuñón realizó diversas acusaciones relacionadas con temas personales y familiares, las cuales han sido rechazadas por los involucrados. Incluso señaló a José Manuel Figueroa, a quien acusó de un presunto abuso hacia Julián Figueroa, lo que derivó en que el cantante emprendiera acciones legales en su contra.

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Imelda Tuñón habló sobre la herencia de Julián Figeroa / Especial

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia?

Durante un encuentro con la prensa, retomado por la periodista Berenice Ortiz, Yolanda Andrade lamentó la relación que Julián Figueroa mantuvo con Imelda Tuñón, y manifestó su respaldo hacia Maribel Guardia.

Al ser cuestionada sobre la situación, Yolanda Andrade evitó enviar un mensaje directo a Tuñón. Sin embargo, no dudó en fijar su postura. La conductora recordó lo que, a su juicio, fue una etapa complicada en la vida de Julián Figueroa.

Me daría mucho miedo. No sé qué sentirá Maribel de todo lo que sufrió Julián con esa chamaquita. Yolanda Andrade

La conductora reiteró en varias ocasiones su empatía hacia la actriz, subrayando el dolor que podría estar atravesando: “ Me da mucho dolor por Maribel ”, afirmó la conductora mexicana.

La conductora también abordó el tema legal que involucra a José Manuel Figueroa, quien habría interpuesto una demanda contra Imelda Tuñón. Al respecto, Andrade calificó la situación como “espantosa”, mostrando su preocupación por la gravedad de las acusaciones:

“ No sé cómo están las leyes en ese tema, pero es una cosa espantosa. Todo lo que dice está muy feo ”, declaró

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¿Maribel Guardia quiere la custodia de su nieto, hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

En el contexto del proceso legal relacionado con la convivencia con su nieto, Maribel Guardia detalló el procedimiento jurídico que emprendió para poder mantener contacto con el menor, hijo de Julián Figueroa; no obstante, reiteró que su intención no es obtener la custodia.

“ Para hacer el trámite de que yo quiera tener la convivencia con el niño, tienes que empezar pidiendo eso (la custodia)… y la única manera es a través de ese medio para que cuando haya una conciliación, decirle al juez: ‘Yo lo que quiero son visitas con el niño porque no tengo nada ’ ”, dijo Maribel.

En relación con el testamento de su hijo, Maribel Guardia señaló que se contemplan dos posibles escenarios respecto a la distribución de la herencia. Asimismo, aclaró que ella no está incluida como beneficiaria en ninguno de los casos:

El número uno es que el niño es el heredero universal, que es el testamento que dejó Julián. Número dos, se queda Imelda con la mitad. Maribel Guardia

¿En qué terminará?

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