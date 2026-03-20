Maribel Guardia vuelve a exponer Imelda Tuñón; lanza fuertes declaraciones y señala que ¿no tiene ni para vivir?

La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón vuelve a tomar fuerza luego de que la actriz realizó nuevas declaraciones en las que retoma el tema y plantea cuestionamientos sobre la situación económica de su exnuera, ¿dijo que no tenía dinero ni para vivir? Te contamos todos los detalles.

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Qué dijo Maribel Guardia de Imelda Tuñón: declaraciones sobre dinero y disputa por su nieto. / Redes sociales

¿Cómo comenzó la polémica entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Inicialmente, las dos se mostraron unidas y enfocadas en el entorno familiar, especialmente en el bienestar del hijo del cantante, sin embargo, todo cambió.

La situación dio un giro a inicios de 2025, cuando Maribel Guardia emprendió acciones legales en contra de Imelda Tuñón al considerar que no era apta para el cuidado del menor de edad. Entre los argumentos expuestos se mencionaron presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias. La actriz sostuvo que su intención no era obtener la custodia, sino que se tomaran medidas para que la madre del niño pudiera atender esa situación.

Por su parte, Imelda Tuñón rechazó los señalamientos. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, el menor permaneció bajo el resguardo de su abuela. Semanas después, el niño regresó con su madre. A partir de entonces, el conflicto se trasladó al ámbito público con una serie de declaraciones de ambas partes.

Imelda Tuñón ha emitido diversos señalamientos que involucran temas familiares y personales, los cuales han sido negados por los implicados. Incluso mencionó a José Manuel Figueroa, a quién acusó de presunto abuso a Julián Figueroa, por lo que el cantante inició un proceso legal en respuesta en contra de su excuñada.

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Maribel Guardia lanza declaraciones sobre Imelda Tuñón y su situación económica. / Redes sociales

¿Maribel Guardia dice que Imelda Tuñón no tiene dinero?

En entrevista con Ernesto Buitrón, Maribel Guardia volvió a hablar del conflicto con su exnuera y ahora destacó que Imelda Garza Tuñón no tiene dinero.

“No, imagínense, ¿de dónde me va a dar Imelda a mí dinero? Yo sé que no tiene. Lo que se pidió en algún momento fue que ella demostrara que tenía, que era solvente para mantener al niño, pero yo no necesito dinero” Maribel Guardia

En ese contexto, recordó el momento en que la polémica explotó, cuando el menor de edad estuvo bajo su cuidado por un mes y posteriormente las autoridades decidieron que regresara con Imelda Garza Tuñón en medio de dimes y diretes que continúan actualmente.

“El día que me quitaron a mi nieto, que lo tuve un mes, nada más, yo le pedí a la jueza que me lo quitó que me permitiera mantener al niño: ‘Señora jueza, permítame cubrir los gastos del niño’. Yo lo tenía en clases particulares, de inglés, tenía una maestra, nana y toda una contención, yo quería que estuviera igual, que si yo no estaba con él, tuviera todo lo que necesitaba”, mencionó Guardia.

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¡Fuerte señalamiento! Maribel Guardia duda de Imelda Tuñón: ¿no tiene dinero? / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la custodia de su nieto y la herencia de Julián Figueroa?

En medio del proceso legal por la convivencia con su nieto, Maribel Guardia explicó la vía jurídica que siguió para poder acercarse al menor de edad, hijo de Julián Figueroa, sin embargo, reiteró que no busca la custodia.

“Para hacer el trámite de que yo quiera tener la convivencia con el niño, tienes que empezar pidiendo eso (la custodia)… y la única manera es a través de ese medio para que cuando haya una conciliación, decirle al juez: ‘Yo lo que quiero son visitas con el niño porque no tengo nada’”, comentó Maribel Guardia

Respecto al testamento de su hijo, Guardia indicó que existen dos posibles escenarios en torno a la herencia.

Además, explicó que ella no figura como beneficiaria en ninguna de las opciones.

“El número uno es que el niño es el heredero universal, que es el testamento que dejó Julián. Número dos, se queda Imelda con la mitad” Maribel Guardia

“Yo en ninguno soy beneficiaria, heredera, ni tengo interés en nada”, destacó.

En ese sentido, también habló sobre el destino del patrimonio y su postura personal, pues señaló que “ni Julián me dejó nada, ni lo quiero ni lo necesito… Lo único que quisiera es que el niño cuando crezca tenga lo que necesite”, dijo, al mencionar que, de no haberse impugnado el documento, el menor de edad ya contaría con su herencia y que Imelda Tuñón fungiría como albacea.

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