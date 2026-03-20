Julián Figueroa: Filtran la millonaria herencia que le correspondía de Joan Sebastian. ¿Quién la recibiría?

Uno de los temas que más han dado de qué hablar en el pleito entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, ha sido la herencia de Julián Figueroa. Si bien ya se dijo que el fallecido cantante dejó un testamento que deja a su hijo como el heredero universal, Tuñón sostiene que dicho documento fue alterado para beneficiar a Marco Chacón, esposo de Guardia y quien fue nombrado como albacea.

En medio de todo esto, se revela la cantidad que presuntamente le correspondía a Julián tras la muerte de su padre, Joan Sebastian, en 2015. Debido a que el llamado ‘Poeta del pueblo’ no dejó testamento, se inició un largo proceso entre los herederos para dictaminar cómo sería la repartición de bienes, el cual, pese al tiempo que ha pasado, no se ha concluido.

Julián Figueroa / Redes sociales

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¿A cuándo asciende la herencia de Joan Sebastian?

Como se sabe, Joan Sebastian murió el pasado 13 de julio de 2015 tras una lucha contra el cáncer de huesos. No dejó testamento, lo que provocó una batalla legal entre sus herederos, es decir, sus hijos.

El cantante tuvo un total de ocho hijos, de los cuales tres fallecieron en su momento:

José Manuel Figueroa

Julián Figueroa (Fallecido)

Juan Sebastián Figueroa (Fallecido)

Trigo de Jesús Figueroa (Fallecido)

Juan Sebastián Figueroa González

Joan Sebastian Figueroa

Marcelia Figueroa

Juliana Figueroa

Uno de los principales factores que dificultaron la sucesión intestamentaria fue la inconformidad de Erica Alonso, viuda de Joan y mamá de Juliana, pues cuestionó la presunta adjudicación de algunas propiedades y el manejo de las regalías.

Jamás se ha dicho de manera oficial a cuánto asciende la herencia del artista. Según reportes extraoficiales, supuestamente podría ser de más de 200 millones de dólares (más de 3 mil millones de pesos mexicanos), incluyendo más de 50 propiedades, las regalías y el ganado.

A finales de 2024, Cipriano Sotelo, abogado que maneja este asunto, afirmó que los herederos ya se habían puesto de acuerdo y muy pronto se haría la repartición de bienes. No obstante, ya no se supo más del tema.

Familia de Joan Sebastian / Redes sociales

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¿Qué pasará con la parte de la herencia de Joan Sebastian que le correspondía a Julián Figueroa?

En múltiples ocasiones, se ha mencionado que la herencia de Julián Figueroa, incluyendo la parte que le correspondía de Joan Sebastian, pasará a manos de su hijo. El niño podrá tener posesión de los bienes hasta que cumpla la mayoría de edad.

Según Imelda Tuñón, el testamento de Julián, el cual pone al menor como único heredero, fue alterado. Aunque no ha dado muchos detalles, dijo que existe un proceso legal. También ha sugerido que Maribel Guardia quiere parte de la herencia, cosa que la actriz ha negado en muchas ocasiones.

Durante la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló el patrimonio que recibiría el menor, incluyendo la parte que Joan Sebastian. Según el conductor, serían varios millones de dólares.

“Le toca el porcentaje de 22 millones de dólares (más de 390 millones de pesos) de Joan Sebastian; le tocan al (hijo de Julián Figueroa). Se estima que, de Julián Figueroa, entre propiedades y dinero y demás, son como 100 o 120 millones de pesos”. Gustavo Adolfo Infante

Con base en lo dicho por Infante, la herencia total del hijo de Julián presuntamente sería más de 510 millones de pesos. Cabe destacar que, según Maribel, existen dos escenarios: que el menor reciba íntegramente su dinero o que Imelda se quede con la mitad.

Julián Figueroa / Redes sociales

¿De qué murió Julián Figueroa?

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. Según se dijo, la causa fue un infarto agudo del miocardio. En aquel entonces, el joven estaba casado con Imelda Tuñón, con quien tuvo un hijo.

En los últimos meses, la muerte del cantante fue puesta en tela de juicio. Y es que se ha especulado que murió por una sobredosis o incluso hasta se ha llegado a decir que Imelda fue la responsable. Aunque todo esto son teorías, para muchos ha resultado extraño que se ordenara la cremación del cuerpo casi de forma inmediata, sin permitir que se le hiciera una autopsia.

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