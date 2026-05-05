Imelda Tuñón “no quiere volver al pasado” tras cambio de look, ¿hay reconciliación con Maribel Guardia?

Imelda Tuñón vive un momento de cambio a más de un año de que comenzó la disputa legal con Maribel Guardia, abuela de su hijo. Cabe recordar que fue a principios de 2025 cuando la actriz fue acusada de consumo de sustancias ilícitas y descuido de su bebé, lo que dio paso a una batalla legal que parece no tener fin. Sin embargo, las cosas van tomando un nuevo rumbo, y ahora ambas personalidades están enfocadas en dar un nuevo paso en sus vidas y dejar de hablar de las controversias. ¿Cambió de look y le mandó mensaje a Maribel Guardia? Esto sabemos.

Imelda Garza Tuñón asegura vivir un cambio interno. / Instagram

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¿Imelda Tuñón deja atrás el conflicto legal con Maribel Guardia?

En una entrevista para ‘Venga la alegría’, Imelda Tuñón se sinceró sobre su sentir ante su reciente cambio de look, el cual parece ir más allá de algo físico. En esta ocasión, Tuñón optó por un nuevo corte de cabello y un tinte que resalta las ondas en su puntas y le brinda frescura tras el caos legal.

La viuda de Julián Figueroa explicó que es una forma de “dejar atrás los rencores” y las cosas que viene cargando desde hace meses pese a que no son suyas: “Dejó atrás las críticas y todo lo malo que me ha venido pasando este último año y medio. No quiero volver al pasado”.

De acuerdo con Tuñón, constantemente intenta ser una mejor persona, por lo que asegura que el cambio va más allá de lo que se puede ver, y aunque no mencionó explícitamente lo ocurrido con Maribel Guardia, dejó entrever que es un nuevo paso en su vida.

“Tienes que cambiar e ir viendo de qué manera puedes ser mejor persona.” Imelda Tuñón

Imelda Tuñón se realiza un cambio de imagen que asegura también es interno. / Redes sociales

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¿El cambio de look de Imelda Tuñón también involucra a su hijo?

En la misma entrevista, Imelda Tuñón comentó que su nuevo look también es interno, pues invitó a todas las mamás a trabajar en ellas mismas y mostrarle a sus hijos la importancia de aprender lecciones para poder crecer.

“Tienes que cambiar e ir viendo de qué manera puedes ser mejor persona y tienes que enseñarle a tus hijos (si tienes) que tienes que cambiar, porque la vida está llena de cambios”, explicó.

“Si no te adaptas el karma te va a mandar las mismas lecciones hasta que aprendas.” Imelda Tuñón

Imelda Tuñón busca cambiar para no enfrentar el karma. / Redes sociales

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¿Imelda Tuñón sigue recordando a Julián Figueroa?

La situación legal ha dejado de estar en el ojo público desde hace algunos meses, y aunque en algunas ocasiones Maribel Guardia e Imelda Tuñón son cuestionadas sobre el tema, han optado por mantener los detalles lejos de los medios.

Sin embargo, no se han limitado en hacer públicas sus muestras de afecto al pequeño, quien recientemente celebró su cumpleaños. Una fecha que también está marcada por el cantante Julián Figueroa.

“Hace 9 años nació el amor de mi vida, mi alegría de cada mañana, él obviamente no tiene redes sociales y probablemente nunca vea estos mensajes, pero quiero compartirles lo hermoso que ha sido este camino para mí a su lado, lo mucho que lo amo, dejarles claro que abandonaría por él cualquier cosa, dejaría que piensen lo que sea de mí, de mi familia, incluso dejaría mi carrera con tal de verlo feliz y próspero, tal como he hecho… la vida es de elecciones y siempre lo voy a elegir a él.” Imelda Tuñón

Respecto a su fallecido esposo, aseguró que ha sido el guía para superar los obstáculos que se le han presentado desde su partida y la ayudó a salir de la oscuridad: “Feliz cumpleaños a Julián hasta el cielo”.

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