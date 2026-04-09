Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa a tres años de su muerte: “Sin ilusión”, dice la actriz

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa a tres años de su muerte y en medio de las polémicas y pleitos legales con Imelda Tuñón por el futuro de su nieto, ¿qué dijo la actriz? Te contamos todos los detalles.

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Maribel Guardia ha compartido diversos momentos en redes sociales con su hijo Julián Figueroa. / IG: @maribelguardia

¿Por qué murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

El 9 de abril de 2023 se informó la muerte de Julián Figueroa a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, de acuerdo con lo comunicado por su familia en ese momento. A partir de entonces, la atención pública se concentró en su entorno cercano: su madre, Maribel Guardia; su esposo, Marco Chacón; y su viuda, Imelda Garza Tuñón, con quien tuvo un hijo.

Con el paso de los meses, diversos temas relacionados con el cantante comenzaron a generar controversia, entre ellos la custodia de su hijo, las circunstancias de su fallecimiento y asuntos relacionados con su herencia.

En medio de pleitos legales, dimes y diretes, la discusión tomó un nuevo giro tras la difusión de un video publicado por el periodista Javier Ceriani, en el que se observa un altercado entre Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa. En las imágenes se escuchan gritos y se aprecia a la actriz y cantante golpeándose la cabeza contra el suelo durante el enfrentamiento, material que reavivó el debate en torno a la dinámica que existía entre ambos y al conflicto que involucra a la familia.

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¡Con el corazón en la mano! Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián a tres años de su muerte. / Redes sociales

¿Cómo recordó Maribel Guardia a Julián Figueroa?

Luego de hacerse un tatuaje del ojo de Julián Figueroa, Maribel Guardia recordó a su hijo en el tercer aniversario luctuoso de su muerte destacando la falta que le hace. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía en la que se observa el fallecido cantante sonriendo y disfrutando de un lugar turístico.

“Julián, 3 años… sin aire , sin ilusión , sin tu luz, sin ti”, dijo la actriz de telenovelas como Corona de lágrimas, Tú y yo, Misión S.O.S. y Muchacha italiana viene a casarse.

La publicación fue bien recibida por los usuarios, quienes dieron palabras de consuelo a Maribel Guardia destacando:



“Hay ausencias que no se llenan nunca, solo se vuelven parte de uno. Tu hijo sigue viviendo en todo lo que eres, en tu forma de amar, de recordar, de resistir. Tu fortaleza no es olvidar, es seguir adelante con ese amor intacto. Te quiero mucho”.

“Todas las que somos mamis te abrazamos hermosa”.

“Te abrazo muy fuerte”.

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Maribel Guardia conmemora el aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa con un mensaje. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Maribel Guardia?

Maribel Guardia tuvo un solo hijo, Julián Figueroa, resultado de su relación con el cantante Joan Sebastian, con quien inició un vínculo en 1992.

Tres años después, en 1995, nació Julián Figueroa. La relación entre ambos artistas se mantuvo durante algunos años, hasta su separación en 1996, cuando Ventaneando reveló que Joan Sebastian le fue infiel a Maribel Guardia con Arleth Terán, pues los encontraron bailando en un antro, lo que provocó la ruptura de la pareja.

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