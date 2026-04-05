¿Maribel Guardia quiso besar a Victoria Ruffo tras una noche de copas? Esto fue lo que revelaron

Dicen que en la fiesta todo se vale y Victoria Ruffo decidió no guardarse nada. Frente a su hijo José Eduardo Derbez, sacó del baúl de los recuerdos una noche loca con Maribel Guardia que casi termina en beso. La actriz lo soltó como quien avienta una bomba y dejó a todos con cara de “¿quééé?”. El adelanto de Mixologando bastó para provocar risas, polémica y mucho chisme sabroso.

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Maribel Guardia vive un doloroso momento tras la repentina muerte de su hijo. / Facebook: Maribel Guardia

¿Victoria Ruffo destapó el lado fiestero de Maribel Guardia en Mixologando?

Lo que comenzó como una charla relajada entre amigas terminó convertido en un momentazo digno de portada. Victoria Ruffo y Maribel Guardia fueron invitadas especiales a Mixologando, el programa de YouTube que conduce José Eduardo Derbez, y nadie esperaba que ahí se destapara una historia tan jugosa.

Entre tragos, anécdotas y carcajadas, Victoria Ruffo aceptó algo que pocos imaginaban: que en su juventud sí era de las que se iba de fiesta sin mirar el reloj. “Sí era fiestera yo”, confesó muy campante. Pero no se quedó con el reflector para ella sola y de inmediato volteó a ver a Maribel Guardia para soltarle un venenoso “tú también”.

La reacción de la actriz costarricense fue inmediata y casi defensiva: “¡ay, yo no!”, como intentando borrar cualquier sospecha. Sin embargo, Victoria Ruffo no iba a dejar pasar la oportunidad de ponerle más picante al momento… y ahí fue donde todo explotó.

¿Se besaron Victoria Ruffo y Maribel Guardia? La confesión que causa revuelo

Sin filtros, sin anestesia y sin previo aviso, Victoria Ruffo lanzó la pregunta que dejó a todos en shock:

“¿Te acuerdas (de) esa vez que me querías besar?” Victoria Ruffo

Pero lo más sabroso vino con la respuesta de Maribel Guardia, quien lejos de negarlo o incomodarse, soltó la frase que avivó el fuego: “¡eso estuvo buenísimo!”. Una expresión que dejó claro que, al menos en su memoria, el momento fue todo menos traumático.

¿Hubo beso? ¿Fue solo el intento? ¿Se quedaron con las ganas? Eso, por ahora, sigue siendo un misterio muy bien guardado.

¿Cómo reaccionó José Eduardo Derbez al supuesto beso entre Victoria Ruffo y Maribel Guardia en Mixologando?

La mesa se quedó en silencio solo unos segundos antes de que estallaran las risas. José Eduardo Derbez abrió los ojos como plato y reaccionó con un espontáneo “¡ay, ora!”, demostrando que este capítulo desconocido de la vida de su mamá lo agarró totalmente desprevenido.

El adelanto compartido por Mixologando apenas muestra una probadita de esta confesión, lo suficiente para dejar al público con más preguntas que respuestas. Hasta ahora, ninguna de las dos ha confirmado si aquel beso se dio o si todo quedó en coqueteo de copas.

Lo único claro es que la anécdota existe, ambas la recuerdan y ninguna parece arrepentida de lo ocurrido. La duda fue parte del gancho perfecto para generar expectativa alrededor del episodio completo, que promete más revelaciones subidas de tono.