Maribel Guardia y Laura León se van a los gritos por unos vestidos: “Ya no me los quiere regresar” VIDEO

Maribel Guardia y Laura León protagonizaron una discusión durante una función reciente de ‘Perfume de Gardenia’. La cantante se dijo muy molesta con su colega por, aparentemente, no haberle regresado unos vestidos que le prestó. Te contamos todo lo que pasó

Maribel Guardia / Mezcalent/Redes sociales

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¿Cómo fue la pelea entre Maribel Guardia y Laura León en ‘Perfume de Gardenia’?

Todo ocurrió durante una entrevista para ‘Ventaneando’. Las cámaras del programa captaron a Laura León y Maribel Guardia en los pasillos del teatro donde se están presentando las funciones de ‘Perfume de Gardenia’.

La llamada ‘Tesorito’ caminaba a paso rápido mientras le reclamaba a su compañera por unos vestidos que le prestó para la obra de teatro. Según dijo, Maribel no se los había querido devolver, a pesar de que ya había pasado tiempo desde que se los dio.

“Ya no me los quiere regresar. Quédatelos”. Laura León

En respuesta, Guardia simplemente dejó ver que no tenía las prendas, pues le reclamó por su falta de organización: “Eres un desastre”, gritó.

Para el alivio de muchos, todo fue parte de una broma orquestada por ambas. Y es que no evitaron reír al término de su ‘pelea’. Maribel aseguró que son grandes amigas y que suelen “llevarse de esa manera”.

“Nosotras así nos llevamos, divino. Nos consentimos mucho las dos. Yo le traigo pastelitos, ella me trae velas para Julián, unos cirios preciosos. Es una reina”, expresó.

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¿Qué hará Maribel Guardia para celebrar su cumpleaños?

Tras la broma, Maribel Guardia habló con el corresponsal de ‘Ventaneando’ acerca de diversos temas. Uno de ellos fue la celebración de su cumpleaños número 67. La famosa indicó que no suele celebrar esa fecha, por lo que no cree que haga nada este año.

Recordó que, hace algunos años, sí hizo una fiesta por su cumpleaños 50, a la que asistieron amigos y colegas que trabajaban con ella en la obra ‘Aventurera’. También mencionó que, cuando su hijo Julián cumplió 15, realizó un festejo que, aparentemente, salió mal.

“Los 15 años de Julián fueron un desastre. Empezaba el Facebook y Julián empezó a invitar por Facebook. Llegaron como 300 personas. Destrozaron el jardín, fue inolvidable. Él dijo que fue la mejor fiesta del mundo”, resaltó.

Maribel Guardia / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la herencia de Joan Sebastian?

Otro tema que se puso sobre la mesa fue la herencia de Joan Sebastian, padre de Julián Figueroa. Como se sabe, el cantante murió intestado en 2015 y, hasta el día de hoy, no se ha podido resolver cómo distribuir los bienes entre sus herederos, principalmente a quién le corresponderá la parte que debía ser para Julián.

Si bien se dice que será para el hijo de Julián, aún hay muchos temas legales por resolverse. Durante la conversación con ‘Ventaneando’, Maribel Guardia contó que su esposo, Marco Chacón, se reunirá en estos días con los herederos de Joan, ya que, al parecer, hay nuevas actualizaciones sobre el asunto.

“Todos los herederos quieren que él vaya. Como ha sido el abogado de todos los años de Julián. Sí le va a tocar (ir)”, resaltó.

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