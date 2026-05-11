Maribel Guardia comparte VIDEO de Julián Figueroa por el Día de las madres: “Festejándonos en el cielo”

Maribel Guardia conmemoró el 10 de mayo, Día de las madres, recordando a su fallecido hijo Julián Figueroa, ¿qué dijo la cantante y actriz? Te contamos todos los detalles.

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Maribel Guardia comparte mensaje de Julián Figueroa y conmueve en redes sociales. / Redes sociales

¿De qué murió Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia?

La muerte de Julián Figueroa marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo y en la vida de su familia. El hijo de Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en la Ciudad de México, dejando una profunda huella entre quienes siguieron su trayectoria y conocieron su historia personal.

De acuerdo con la información oficial, la causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, un diagnóstico que sorprendió por su corta edad, pues los rumores apuntaban a que se trataba de una sobredosis, pero el parte médico y Maribel Guardia desmintieron esta versión.

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Julián Figueroa dedicó palabras a Maribel Guardia en un video que la actriz retomó este Día de las madres. / Redes sociales

¿Qué video de Julián Figueroa compartió Maribel Guardia el 10 de mayo?

Maribel Guardia compartió en redes sociales un video de Julián Figueroa con motivo del Día de las madres. En el clip, el hijo de la actriz aparece dedicándole unas palabras en las que habla sobre el vínculo que mantenían y el amor que sentía por ella. “Mi mamá, Maribel, sin duda alguna, es la persona que más me ama, la persona que yo más amo”, expresó el fallecido cantante.

Julián Figueroa también describió a Maribel Guardia como una mujer de quien aprendió distintas cosas a lo largo de su vida y reconoció el esfuerzo que hizo por darle bienestar.

“Una mujer que irradia bondad, muy inteligente, es la persona de la que más he aprendido en este mundo, una mujer que nunca le ha hecho daño a nadie, que tiene muy buenos sentimientos y que se ha desvivido por darme una buena vida”. Julián Figueroa.

Además, el cantante le dijo: “Quiero que sepas que te amo con toda mi alma y que voy a tratar cada día más de ser un mejor hijo, de llegar a ser la mitad de bueno de lo que tú eres, te amo, mamá”.

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Maribel Guardia revive palabras de Julián Figueroa en especial publicación. / Instagram: @maribelguardia

¿Cómo reaccionó Maribel Guardia al video de Julián Figueroa?

Junto al video, Maribel Guardia escribió un mensaje dedicado a Julián Figueroa con motivo del Día de las madres: “Me quedo con tus palabras por siempre Julián. Feliz día de las madres. Algunas tenemos esos grandes amores festejándonos en el cielo”, publicó la actriz en sus redes sociales junto al clip en el que su hijo le expresa el amor y admiración que sentía por ella.

La publicación generó reacciones entre seguidores y varias figuras del medio artístico, quienes le enviaron mensajes de cariño y apoyo en la sección de comentarios. Entre los mensajes que recibió Maribel Guardia destacaron:



Mariana Seoane: “Amiga hermosa, eres una reina y fuiste la mejor mamá. Te abrazo desde el alma”.

Lourdes Munguía: “Qué hermoso mensaje”.

Shanik Berman: “Mi reina adorada”.

Yolanda Ventura: “Felicidades, mamá preciosa. Te abrazo mucho”.

Rebeca de Alba: “Gran mujer tu mamá”.

Toñita

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