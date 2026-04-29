“Toñita” de la primera generación de La academia, sufre accidente en entrevista y se echa ¡un gas! VIDEO

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, fue parte de la primera generación de La academia, y desde aquella vez se ha convertido en una figura famosa para el público mexicano. Ahora, lejos de volver a la conversación por una presentación musical, un curioso momento sorprendió al público, pues se le salió un gas. ¿Cómo fue?

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¿En qué lugar quedó Toñita en La academia?

Si bien la participación de Toñita en La academia no culminó hasta la gran final, muchos la recuerdan por su voz y ‘performance’ en el escenario, convirtiéndose en una de las favoritas del público.

La cantante, originaria de Veracruz, terminó en el séptimo lugar del reality de TV Azteca. Su paso en La academia no pasó desapercibido, y es que protagonizó distintas discusiones con compañeras.

Una de sus mayores rivalidades fue con Myriam (quien terminó ganando la primera generación), quienes llevaron su conflicto en el programa hasta años después. El problema fue tan grande que hasta restricciones y amenazas legales existieron.

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¿Cómo fue el momento en que Toñita se echó un gas durante una entrevista?

Un curioso momento ha revivido en redes sociales, y es que la cantante veracruzana, Toñita, fue entrevistada por Matilde Obregón, vídeo que está disponible actualmente en YouTube.

Aunque son ocho meses los que han pasado desde aquel encuentro con la cantante, usuarios comenzaron a notar un pequeño “incidente” que Toñita tuvo en la plática, pues se escucha el momento en el que la intérprete suelta un gas.

En un inicio muchos creían que se trataba de IA o alguna edición, pero en el vídeo original de la entrevista se escucha tal sonido, desatando las críticas y burlas de internautas:



“De hecho la cara de Matilde lo dice todo”,

“No paro de reír, qué bárbara” y,

"¿Revisaron el sillón? No se haya manchado”.

Al momento, Toñita no se ha pronunciado con respecto a este “incidente”. ¿Será que desmiente el sonido?

Te mostramos el momento exacto, algo que nuevamente está en la conversación.

Minuto 37:24.

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¿Quién es Toñita de La academia?

La cantante Toñita alcanzó el reconocimiento gracias a su participación en la primera generación de La academia, estrenada en 2002.

Su potente voz y estilo único la hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros, convirtiéndose en una de las concursantes más recordadas de esa primera generación, junto a figuras como Yahir y Myriam Montemayor.

Tras su salida del reality, Toñita lanzó su álbum homónimo “Toñita”, comenzando así su trayectoria en la música después del reality, explorando géneros como la balada, el pop y el regional.

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