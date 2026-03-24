Toñita ¡vestida, alborotada y bloqueada! Su prometido la bota ¿por otra? Ella destapa qué hará con el anillo

Cuando parecía que había llegado el bueno para Toñita, la cantante atravesó una terrible decepción amorosa: Sus planes de boda con el prominente neurocirujano Eulalio Valdez, con quien ya llevaba 8 meses de relación, se fueron a la basura, por lo que la dejó vestida, alborotada e incluso bloqueada de las redes sociales. Ah, pero eso sí, ella se quedó con el anillo de compromiso.

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Toñita / Archivo TVNotas, Ig: @Tonitamusic1, @Dr_marquina, @eulaliovaldez.taboada y Redes sociales

¿Qué dijo Toñita tras la ruptura con su prometido Eulalio Valdez?

La intérprete Toñita expresó: “Ya no quiero saber nada de los hombres. En mi última relación, hace como 3 meses, ¡me terminaron! Tuvimos una discusión y me bloqueó. Yo supuse que esa persona necesitaba su tiempo y se lo di, pero pasaron diciembre, enero, febrero… Estamos en marzo y no me ha buscado”.

Toñita ya hasta había recibido anillo de compromiso y decidió no devolverlo. “Aquí lo tengo guardado, porque dicen que no se debe regresar. Además, él siempre me dijo: ‘Todo lo que yo te brinde, te lo doy de corazón, no tienes por qué devolverme absolutamente nada’”.

De acuerdo con el relato de la intérprete, las cosas iban perfectas, pero de pronto todo cambió. “Me trataba muy bien. Ya le había presentado a mi mamá. Me lo llevé a Tantoyuca. Ya conocía a mi hija y yo a los suyos. No sé en qué momento nos perdimos”.

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Toñita y Eulalio Valdez

¿Por qué terminaron Toñita y su prometido Eulalio Valdez?

Entre las causas de la ruptura, detalla Toñita, estuvo involucrada una tercera en discordia. “Él me dijo que le molestaba el trato con mi ex, el padre de mi hija, con quien me llevo muy bien y hasta tenía llaves de mi departamento. Por él se las retiré. Entonces le dije que si él me estaba poniendo trabas, que hubiera igualdad y que a cierta amistad que tenía no quería ya que la viera y le hablara”.

Sin embargo, relata la cantante, su entonces novio no habría atendido a su petición: “Resulta que un día su chofer le dio un mensaje de esta persona y le pregunté que qué pasaba, si yo acomodé las cosas con mi ex, porque él lo consideraba una falta de respeto, ¿por qué él no lo hacía con la mujer que le comenté? Veníamos agarrados, tomé su manita y se la puse a un lado. Yo ni grité ni me peleé, pero se enojó y ni siquiera me explicó nada. Hasta la fecha no sé de él. Tengo 45 años, él 52, y mi mente revoluciona un poco más, en el sentido de lo correcto y lo incorrecto”.

Después de esta ruptura, se tomará su tiempo para sanar: “Es un proceso. Si tras terminar con el padre de mi hija tardé 3 años en volver a andar con alguien, aquí yo espero 2 o 1”.

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Archivo TVNotas, Ig: @Tonitamusic1, @Dr_marquina, @eulaliovaldez.taboada y Redes sociales

¿Qué proyectos tiene en puerta Toñita tras su ruptura?

Actualmente, Toñita promociona el tema “Querida”, que grabó al lado de Los Biutiful, una banda de regional mexicano con influencias de norteño, sierreño y corrido tumbado. “Coincidimos en un evento. Son niños que tienen muy buena vibra. Me enseñaron la propuesta, me gustó mucho y dije: ‘Vamos’”.

Sobre si temió que el hijo de Juan Gabriel (†), Iván Aguilera, no les permitiera grabar el tema, compartió: “Lo primero que hicimos fue ver lo de los permisos (en la Sociedad de Compositores). Yo dije: ‘Si el hijo nos echa pleito, yo le doy muchos besitos para que sí nos quiera. Le hago vudú, a ver qué cosa’. Yo le diría: ‘Mira, Iván, los 2 somos chocolatitos. Tenemos que llevarnos bien. Te invito 2 chelas y platicamos’. Sí me pone de nervios que no le vaya a gustar el arreglo, pero quedó excelente”.

Finalmente, Toñita, que fue parte de la primera generación de La academia, donde también participó Héctor Zamorano (†), quien lamentablemente falleció el mes pasado, fue de las únicas entre sus excompañeros que asistió a su velorio. Ante este triste suceso, comentó: “Para mí era una necesidad despedirme de él. Se dijo que se había suicidado, pero se murió de un paro respiratorio. Cuando lo vi en el ataúd, vi a un Héctor tranquilo, sereno, descansando en paz”.

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Toñita interpreta ‘Querida’ / Archivo TVNotas, Ig: @Tonitamusic1, @Dr_marquina, @eulaliovaldez.taboada y Redes sociales

¿Cuál ha sido la trayectoria de Toñita?

Así ha sido su trayectoria:



Se dio a conocer en 2002, cuando fue parte de la primera generación del reality show La academia, donde obtuvo el sexto lugar.

En 2006 ganó el primer lugar en el concurso Desafío de estrellas.

Ha participado en realities como Bailando por un millón, Las estrellas bailan en Hoy y Survivor.

Ha lanzado 6 álbumes, que incluyen éxitos de balada y regional mexicano. Obtuvo un disco de oro por su debut en 2003.

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