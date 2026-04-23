Aldo Rendón destroza la boda de “Un tal Fredo”: “son unos gatos”; en redes le aplauden: “Mentiras no dijo”

Aldo Rendón volvió a hacer de las suyas y esta vez el blanco fue la boda espiritual de “Un tal Fredo”. En La cotorrisa, el stylist de Galilea Montijo soltó comentarios que muchos pensaban pero nadie decía y las redes explotaron con un contundente: “Mentiras no dijo”.

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Boda de Un tal Fredo / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre la boda de “Un tal Fredo” en La cotorrisa?

La participación de Aldo Rendón en La cotorrisa, pódcast conducido por Ricardo Pérez y Slobotzky, se volvió tendencia casi de inmediato. El stylist de famosas, conocido por su lengua afilada y cero filtro, se sinceró sobre el tema del matrimonio… y en el proceso terminó destrozando la boda de “Un tal Fredo”, influencer y empresario nupcial.

Cuando le preguntaron si se veía casado en algún momento de su vida, Aldo fue tajante y fiel a su estilo directo. Incluso citó una conversación con su mamá para dejar clara su postura:

“¿Y tú te vas a casar?”. Le digo: “Es más fácil que ande con un casado a que me case yo”.

Pero lo que realmente incendió la conversación fue cuando habló de cómo no sería su boda ideal y soltó una frase que muchos consideraron una pedrada directa: “Peor así, una boda económica, cero. (Una boda) de clase baja”.

Aunque no mencionó de inmediato a “Un tal Fredo”, el contexto terminó por delatarlo, sobre todo cuando comenzó a hablar de bodas ostentosas, influencers invitados y eventos que duran días enteros justo como la polémica boda que se celebró en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

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¿Por qué Aldo Rendón llamó “gatos” a los influencers invitados a la boda de Un tal Fredo?

Sin rodeos y con su clásico tono venenoso, Aldo Rendón criticó directamente a los influencers que asistieron a la boda de “Un tal Fredo”, donde desfilaron nombres como Lupita Villalobos, Kass Quezada, Priscila Escoto y Nabile Ahumada.

El stylist dejó claro que, para él, esa boda no representa lo mejor del mundo nupcial, pese a que el propio Fredo se ha vendido como experto en el tema. Y fue ahí donde lanzó una de las frases más comentadas del episodio:

“No sean unos gatos. Los influencers son unos gatos todos, más los que fueron a esa boda. De que ‘el mejor wedding planner del mundo’... ¡Los mejores wedding planners en México son Jaime Gonzalez y Alfonso Helfon!”. Aldo Rendón

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¿Cómo sería la boda ideal de Aldo Rendón?

Para dejar claro que lo suyo va por otro nivel, Aldo Rendón explicó cómo sería su boda si algún día decidiera casarse y no, definitivamente no tendría nada que ver con influencers, conciertos privados o shows espectaculares.

Según el stylist, su boda soñada sería en el Vaticano, específicamente en la Capilla Sixtina, con un petit comité, es decir, muy pocas personas y cero circo mediático. Incluso se dio el lujo de lanzar otra frase que sacó carcajadas y aplausos:

“Si me voy a casar, me voy a casar en el Vaticano (...), pero no me voy a casar ahí con un gato” Aldo Rendón

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¿Cómo fue la boda de “Un tal Fredo” en Cuatro Ciénegas y por qué sigue dando de qué hablar?

La boda de “Un tal Fredo” se celebró durante el fin de semana del 21 de marzo en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un Pueblo Mágico conocido por sus paisajes casi extraterrestres, dunas de yeso y cuerpos de agua cristalinos.

El evento se extendió por tres días y fue diseñado como una experiencia completa. El primer día arrancó con una cena en Cantina El 40, mientras que el segundo día incluyó clase funcional al aire libre en el Río Mezquites, seguida de un brunch saludable, barra de proteínas y jugos naturales. Todo bajo una línea estética de minimalismo, conexión con la naturaleza y bienestar.

La ceremonia principal se realizó en escenarios abiertos, con iluminación cálida, un código de vestimenta elegante sin excesos y reglas claras para priorizar la convivencia real, como limitar el uso del celular en momentos clave.

A pesar del despliegue y la planeación detallada, las palabras de Aldo Rendón hicieron que en redes sociales muchos comenzaran a cuestionar si realmente fue una boda aspiracional o solo un evento exagerado.