Un tal Fredo: Tras polémica por su boda, anuncia su retiro de las redes: “Tomé la decisión de desconectarme”

Alfredo Cantú Villarreal, conocido en redes sociales como Un tal Fredo, después de celebrar su boda en Cuatro ciénegas, Coahuila, ha estado en el centro de las críticas, pues más allá del uso de un espacio natural, aseguran dejó un “tiradero” en el sitio. Ahora, anunció que se alejará temporalmente de sus plataformas digitales... ¿por qué?

Un tal Fredo / Redes sociales

¿Por qué acusan a Un tal Fredo de dejar un “tiradero” en el lugar de su boda?

Tras la boda de Un tal Fredo y Adrián Álvarez, cientos de clips comenzaron a circular en redes sociales, uno de ellos, acusando al influencer y su pareja de no recoger parte de lo utilizado para su boda.

La cuenta de TikTok “Aymalvada” publicó el material acompañado del siguiente mensaje:

Ya díganle a Un Tal Fredo que se lleve sus cosas, ya casi tres semanas de su boda y no han podido limpiar su cochinero. Cuenta de TikTok

Cientos de comentarios también lo criticaban y muchos bromeaban sobre él, ya que Fredo es un famoso wedding planner:



“Creo que no tuvo un buen organizador de bodas”,

“Y en las ruinas, qué coraje” y,

“Se ve horrible el lugar, ayuda”.

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¿Un tal Fredo abandona las redes sociales tras críticas por su boda?

Un tal Fredo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que explicó que su decisión de dejar las redes sociales responde a la necesidad de reflexionar sobre la situación y evitar reaccionar de forma impulsiva ante los señalamientos:

Tomé la decisión de desconectarme un par de días, principalmente para callarme, para escuchar, para entender, para razonar y hacer introspección de todo lo que se está diciendo hacia mí alrededor de mí y también para ya no responder desde el impulso. Un tal Fredo

Aunque no precisó cuánto tiempo permanecerá fuera, agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que este periodo le permitirá procesar lo ocurrido.

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¿Exhibieron a Un tal Fredo por ser un “mal” wedding planner?

Todo comenzó cuando Vika, una influencer rusa que reside en México, hizo pública su mala experiencia al contratar a Un tal Fredo y su empresa The Wedding Project para organizar su boda civil. A través de TikTok, la joven afirmó que hubo desorden, nulo acompañamiento, promesas que no se cumplieron e incluso que se adjudicaron logros que no les correspondían.

“ Les dije que no había limite de presupuesto, que hicieran todo lo posible para hacer una ‘boda mamalona’ en un espacio privado de la casa ”, dijo Vika.

Los primeros focos rojos salieron a la luz cuando comenzó el montaje de la boda, en palabras de Vika, instalaron una serie de toldos que parecían de taquería, algo diferente a lo que promocionaban en otros eventos:

Vi que hacían toldos increíbles donde caben árboles, entariman todo… y me pregunté por qué a mí no me ofrecieron nada de eso. Vika

A manera de rescate, el arquitecto Armando Elizondo entró a escena para ayudar en el montaje. Por último, en tono irónico, Vika aseguró que durante la organización, ella parecía la wedding planner.

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