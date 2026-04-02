Un Tal Fredo: Filtran el precio de su pastel de bodas y desata críticas: ¿costó casi 100 mil pesos?

Cuando parecía que la polémica alrededor de la boda de Un tal Fredo en Cuatro Ciénegas comenzaba a bajar, un nuevo detalle volvió a avivar la conversación. Esta vez no fue el lugar ni la clausura temporal de la zona, sino el precio del pastel de boda, una cifra que dejó a muchos usuarios con la boca abierta y provocó una nueva ola de críticas, memes y opiniones encontradas. El diseño, su peso, la logística y el costo final colocaron al pastel como uno de los símbolos más comentados del evento.

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¿Cuánto costó el pastel de bodas de Un tal Fredo y por qué generó tanta polémica?

El pastel de la boda de Un tal Fredo se convirtió en tendencia luego de que comenzara a circular en redes sociales información sobre su precio real. De acuerdo con datos compartidos por la creadora de contenido Dany Orsan, la pieza tuvo un costo aproximado de 5 mil dólares, es decir, alrededor de 87 mil 527 pesos mexicanos.

La cifra no pasó desapercibida. Para muchos usuarios, el monto resultó excesivo, sobre todo considerando que ya existían críticas previas sobre la magnitud del evento y la supuesta afectación a una zona natural en Cuatro Ciénegas, Coahuila. El pastel no solo fue caro, también fue descrito como una de las piezas centrales de la celebración, tanto por su tamaño como por su estilo poco convencional.

El costo incluyó diseño, elaboración artesanal y transporte especializado hasta el lugar de la boda, lo que elevó significativamente el precio final. Aun así, para una parte del público, la explicación técnica no fue suficiente para justificar el gasto, dando pie a comentarios negativos y comparaciones con bodas mucho más sencillas.

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¿Cómo era el pastel de casi 100 mil pesos que tuvieron Un tal Fredo y Adrián?

Más allá del precio, el diseño del pastel de Un tal Fredo y Adrián fue uno de los aspectos que más dividió opiniones. Lejos de los estilos clásicos de bodas, los novios apostaron por una propuesta conceptual que mezcló elementos orgánicos, insectos decorativos y una estética futurista, pensada para integrarse al concepto general del evento.

Se dice que la pieza superó los 35 kilogramos y requirió una estructura interna especial para sostener cada uno de los detalles decorativos. Según se explicó, todos los elementos fueron trabajados de manera artesanal, desde las formas hasta los adornos tipo broches que reforzaban la narrativa visual del pastel.

Para algunos, el resultado fue una obra artística arriesgada; para otros, simplemente no cumplía con lo que esperan de un pastel de boda. En redes sociales no tardaron en aparecer comentarios como:



“Pues estuvo horrible, pero así lo pidió.”

“Qué feos comentarios… y el pastel también. ¡Qué horrible!”

“Es que la culpa no es tuya, simplemente el otro tiene pésimo gusto.”

“El pastel está horrible, sí, pero eso pidió el cliente; es su fiesta y su dinero.”

“Estaba horrible, mana, pero tú cumpliste: al cliente, lo que pida.”

“Tú tranquila, el queso panela gigante fue un éxito.”

Las críticas no se centraron únicamente en el precio, sino también en la apariencia, convirtiéndolo en uno de los temas más discutidos tras la celebración.

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#untalfredo ##ReposteríaCreativa #unatalboda ♬ sonido original - Decorando Pasteles @decorandopasteles El resultado del pastel de UNA TAL BODA 😱🎂 Hoy quiero contarles una de esas historias que no se olvidan 🤍✨ Hacer el pastel de bodas de @Un Tal Fredo y Adrián fue mucho más que un pedido… fue ser parte de un momento lleno de amor, nervios, risas y magia. Desde el primer mensaje hasta el gran día, vivimos de todo: pruebas, cambios de último momento, emoción al mil… y ese instante en el que el pastel por fin estuvo listo, perfecto, esperando su momento Saber que nuestro trabajo formó parte de un día tan importante… no tiene precio. Gracias por confiar en mí para algo tan especial 🤍 Les juro que estos son los momentos que hacen que todo valga la pena. ¿Quieren que les cuente TODO lo que pasó detrás de este pastel? 👀🎂 #PastelDeBodas

¿Qué dificultades tuvo el transporte y montaje del pastel de boda de Un tal Fredo y por qué elevó su costo?

Uno de los factores clave que influyó en el alto costo del pastel de la boda de Un tal Fredo fue la logística. Se especula que supuestamente por su tamaño y complejidad, la pieza no pudo ser transportada completamente armada, por lo que el montaje se realizó directamente en el sitio del evento.

El equipo de repostería enfrentó varios retos técnicos, entre ellos el peso total del pastel, la resistencia de la base y las condiciones climáticas. Rachas de viento complicaron el proceso y obligaron a extremar cuidados durante el ensamblaje de cada sección.

Además, el montaje implicó momentos de alta presión para el personal encargado, ya que cualquier error podía comprometer el resultado final. A pesar de ello, se siguieron protocolos de higiene estrictos, con uso de guantes y limpieza constante durante todo el proceso.

Una vez terminado, el pastel integró un sistema de iluminación que permitió resaltar los detalles durante la recepción, convirtiéndolo en un punto visual protagonista dentro del salón.

¿Clausuraron Cuatro Ciénegas por la boda del influencer Un tal Fredo?

Las críticas no solo se enfocaron en el pastel. La boda de Un tal Fredo también fue señalada por coincidir con la clausura temporal del área del Río Mezquites, en Cuatro Ciénegas. Sin embargo, posteriormente se aclaró que la medida fue parte de un operativo más amplio realizado por la Profepa, relacionado con temas de impacto ambiental en la zona de palapas.

Tras la revisión correspondiente, el Grupo Hotelero 1800 informó que cumplió con las disposiciones legales necesarias, lo que permitió la reapertura total de los parques. “Esta resolución permite dar continuidad a la operación de nuestros parques. Reiteramos nuestro compromiso permanente con el cumplimiento de la ley y la preservación ambiental”, señaló la empresa en un comunicado.

Ante la polémica, Un tal Fredo decidió pronunciarse y aclarar su postura frente a las acusaciones: “Pueden ir a Cuatro Ciénegas esta Semana Santa, no clausuraron por mí, no soy el primer evento que se hace en las minas o dunas”, expresó desde sus redes sociales.

También explicó cómo fue su convivencia en el área natural: “En el río solo hicimos ejercicio afuera y usamos los kayaks como todos los que van”, aseguró.

Finalmente, lanzó un mensaje enfocado en la importancia del entorno:

“Es un lugar mágico, aunque no te haya gustado mi boda, dale la oportunidad a la naturaleza que hay ahí”. Un tal Fredo