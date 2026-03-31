¿Boda de ‘Un tal Fredo’ dañó ‘Cuatro Ciénagas’? Reportan clausura del río Mezquites por “motivos ambientales”

Uno de los temas más comentados en redes sociales ha sido la boda de Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido en redes sociales como ‘Un tal Fredo’, y su ahora esposo, Adrián Álvarez, que se llevó a cabo en Cuatro Ciénagas, un sitio turístico en Coahuila que colinda con el río Mezquites.

Desafortunadamente, no por los motivos correctos. El evento se vio opacado por el escándalo de Lupita Villalobos, integrante de ‘las Alucines’ y que fue invitada al festejo. Como asistió sin la compañía de su esposo, se comenzó a decir que estaban en crisis por una presunta infidelidad. La joven desmintió esto, pero admitió que sí tenía problemas con su pareja.

Además, muchos internautas han criticado ciertos aspectos como el hecho de que el creador de contenido se mostrara con los zapatos sucios. Ahora el escándalo se hace mayor y se reporta que el río Mezquites supuestamente habría sido clausurado por su culpa. Esto es lo que se sabe.

Un tal Fredo / Redes sociales

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¿Cuándo se casó el influencer ‘Un tal Fredo’?

‘Un tal Fredo’ se casó el 21 de marzo en Coahuila, más específicamente en Cuatro Ciénagas, muy cerca del río Mezquites. El evento fue documentado y el influencer compartió algunas imágenes y videos.

Contó con la presencia de grandes invitados. Incluso, el cantante Carlos Rivera asistió e interpretó algunos de sus éxitos para la feliz pareja. A través de redes sociales, el propio Alfredo había comentado que su boda se realizaría por “segmentos” y duraría varios días.

Por lo que se puede ver en las fotos y videos compartidos, el festejo fue muy lujoso. Si bien los fans del creador de contenido se dijeron muy felices por él, las críticas no faltaron y muchos no dudaron en mencionar los “errores” como los zapatos sucios que portaba o la “exageración en mostrar que era una boda lujosa”.

Ante esto, el también organizador de bodas se dijo muy feliz de haberse “casado” con el “amor de su vida”. Explicó que el lugar estaba lleno de polvo, por lo que sus zapatos terminaron sucios. También dejó claro que tanto él como su pareja ahorraron mucho para tener “la boda del año”.

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¿Clausuraron Cuatro Ciénagas por la boda de ‘Un tal Fredo’?

En redes sociales, se ha viralizado una imagen en la que se puede ver que el río Mezquites, sitio que queda cerca del lugar donde se realizó la boda de ‘Un tal Fredo’, había sido “clausurado”, lo que causó muchas especulaciones en redes sociales.

Algunas teorías apuntan a que, durante la celebración del influencer, se causó un “daño ambiental”, lo que forzó a las autoridades a cerrar la zona. Incluso, se empezó a especular la teoría de que Alfredo tendría que pagar una multa.

El presidente municipal, Víctor Manuel Leija Vega, confirmó que sí habían cerrado el lugar por temas “ambientales y del agua”. Sostuvo que, con esta acción, pretende frenar “la explotación ilícita de agua y proteger el delicado ecosistema de la zona”.

“Tenemos un operativo por diferentes dependencias federales que tienen que ver con temas ambientales y del agua. Sabemos que nos hemos adecuado a un modo donde el turismo es la principal derrama económica y esto definitivamente tendría una repercusión económica y un impacto fuerte en ello”, expresó recientemente.

Cabe mencionar que, en ningún momento, el presidente responsabilizó a ‘Un tal Fredo’ por la situación.

Cuatro ciénagas clausurado / Redes sociales

¿Quién es ‘Un tal Fredo’, el polémico influencer que se casó en ‘Cuatro Ciénagas’?

Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como ‘Un tal Fredo’ es un influencer y organizador de boda.

Actualmente tiene 33 años.

Hace poco se casó con Adrián Álvarez, con quien llevaba tiempo de relación.

En TikTok, ha superado los 5 millones de seguidores.

Tiene un pódcast en YouTube en el que sus invitadas hablan de situaciones difíciles que han vivido con familiares, parejas o amigos.

En las últimas semanas ha sido criticado por el supuesto pésimo servicio como organizador de bodas.

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