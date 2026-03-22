¿Engañaron a Lupita Villalobos? Filtran presuntas pruebas de infidelidad 8 meses después de su boda; esto sabemos

A ocho meses de haber celebrado su matrimonio, la influencer Lupita Villalobos, integrante de ‘Las alucines’, se encuentra en el centro de la polémica luego de que en redes sociales comenzaran a circular rumores sobre una presunta infidelidad por parte de su esposo, Juan Luis. Diversos creadores de contenido han difundido supuestas pruebas que apuntan a una posible crisis en la relación. ¿Cuáles son las presuntas pruebas?

Lupita Villalobos

¿Cómo fue la boda de Lupita Villalobos de ‘Las alucines’?

La influencer y podcaster Lupita Villalobos, llevó a cabo su boda con Juan Luis, durante los últimos días de agosto del 2025. A través de sus propias plataformas y las de invitados, se difundieron detalles de su celebración.

Desde semanas previas al enlace, Villalobos compartió con sus seguidores el proceso de organización, mostrando tanto la emoción como el estrés que implicaba preparar el evento.

Para la ocasión, Lupita Villalobos eligió un vestido de la firma Narciza Severa, especializada en diseños para distintos eventos y con sede en Monterrey, Nuevo León. La pieza fue creada por el diseñador Saúl Tello, quien compartió en sus redes sociales los detalles del proceso creativo y las características del vestido.

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Lupita Villalobos en su boda / IG: Un tal Fredo y redes sociales

¿Por qué acusan al esposo de Lupita Villalobos de ser infiel?

El escándalo comenzó cuando los creadores de contenido conocidos como El rey tocino y Reina venenosa compartieron información que les habría llegado de fuentes cercanas al matrimonio. En sus publicaciones, aseguraron que Juan Luis habría sido infiel a Lupita Villalobos durante una estancia en Monterrey.

De acuerdo con estos testimonios, la influencer se habría enterado de la supuesta traición hace apenas unas semanas, lo que habría desatado una fuerte crisis en su relación. Incluso, la creadora de contenido Holly milk house afirmó en un video que la pareja estaría considerando iniciar un proceso de divorcio.

Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucin, le fue infiel. Así como lo oye y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio. Holly Milk House

Según lo escrito por El rey tocino en el post, Lupita Villalobos se habría dado cuenta hace poco menos de 2 semanas, motivo por el que no han aparecido juntos en fechas recientes. Una de las presuntas pruebas fue la boda de Un tal Fredo, en la que se vio a la influencer sin acompañante:

Me están diciendo que engañaron a Lupita Villalobos en Mty, que por eso no trae ya sus anillos de boda. Crees que sea verdad? ¿No te ha llegado algo? Tiene fuentes supercercanas y que sí es verdad que él la engañó. Que se enteró Lupita antes de irse a Colombia. Mensajes filtrados

La presunta separación o infidelidad no ha sido confirmada por ninguna de las partes, por lo que todo permanece en el ámbito de la especulación.

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¿Quién es Lupita Villalobos, intengrante de ‘Las alucines’?

Lupita Villalobos es una influencer, creadora de contenido y podcaster mexicana que ha ganado popularidad en redes sociales. Se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento digital en México.

El proyecto que impulsó significativamente su fama fue su programa digital ‘Las alucines’, donde comparte micrófono con otras personalidades del internet, abordando temas de la vida diaria, relaciones y cultura pop con un enfoque humorístico.

Actualmente, Lupita Villalobos continúa expandiendo su carrera en el mundo digital, participando en nuevos proyectos, colaboraciones y eventos, consolidándose como una creadora de contenido.

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